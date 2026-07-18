Kết nối nguồn lực cho phát triển bền vững

Giữa tháng 6 vừa qua, niềm vui đến với hàng trăm hộ dân ở xã Thu Cúc khi 113 căn nhà mới được hoàn thành và bàn giao, thay thế những mái nhà tạm đã xuống cấp sau nhiều năm. Chỉ hơn hai tháng trước đó, tại nhiều trường học ở các xã Phù Ninh, Dân Chủ và Trạm Thản, những công trình nhà vệ sinh mới cũng được đưa vào sử dụng, góp phần cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt cho hàng nghìn học sinh.

Nguồn lực từ những nhịp cầu đối ngoại

Điểm chung của những công trình ấy là được hình thành từ nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài thông qua sự kết nối của Trung tâm Thông tin, Tư vấn và Dịch vụ đối ngoại (Sở Ngoại vụ). Không chỉ mang lại những giá trị vật chất thiết thực, mỗi dự án còn là minh chứng sinh động cho hiệu quả của công tác đối ngoại địa phương trong việc chủ động huy động nguồn lực quốc tế, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững.

Ngày 22/6/2026, Tổ chức Latter-day Saint Charities (LDSC/Hoa Kỳ) tổ chức tổng kết, bàn giao dự án hỗ trợ xây dựng 113 căn nhà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Thu Cúc, góp phần tạo nền tảng để ổn định cuộc sống, yên tâm lao động, phát triển kinh tế. Trước đó, chiều 9/4/2026, LDSC cũng khánh thành và bàn giao 4 công trình nhà vệ sinh tại Trường Tiểu học Phú Lộc (xã Phù Ninh), Trường Tiểu học Bảo Thanh, Trường THCS Hạ Giáp (xã Dân Chủ) và Trường THCS Tiên Phú (xã Trạm Thản). Với tổng kinh phí gần 3 tỷ đồng, các công trình đã cải thiện điều kiện vệ sinh học đường, nâng cao chất lượng môi trường học tập và bảo đảm sức khỏe cho học sinh.

Bà Hoàng Thị Phương ở thôn Chiềng Đồng, xã Thu Cúc (thứ 3 từ trái qua) phấn khởi đón nhận ngôi nhà mới.

Đồng chí Thái Việt Anh - Phó Chủ tịch UBND xã Thu Cúc chia sẻ: “Xã vùng cao, đời sống của người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số Mông, Dao, Mường của Thu Cúc còn gặp nhiều khó khăn. Những năm qua, cùng với sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi của Đảng, Nhà nước, chúng tôi còn nhận được rất nhiều sự giúp đỡ của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm. Việc Tổ chức LDSC hỗ trợ xây dựng 113 căn nhà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn là sự sẻ chia rất thiết thực, giúp bà con vơi bớt khó khăn, an cư để lạc nghiệp, có thêm động lực vươn lên thoát nghèo bền vững".

Đại diện Tổ chức Latter-day Saint Charities trao hỗ trợ cho xã Thu Cúc.

Hai dự án của Tổ chức LDSC chỉ là những lát cắt tiêu biểu trong bức tranh chung về công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài của tỉnh. Những năm gần đây, cùng với việc mở rộng quan hệ đối ngoại, Phú Thọ từng bước xây dựng mạng lưới đối tác, chủ động kết nối với nhiều tổ chức quốc tế, doanh nghiệp và kiều bào nhằm huy động thêm nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Riêng giai đoạn 2023-2026, Trung tâm Thông tin, Tư vấn và Dịch vụ đối ngoại đã vận động thành công hàng chục chương trình, dự án với tổng giá trị trên 39 tỷ đồng. Nguồn viện trợ được ưu tiên dành cho các lĩnh vực thiết yếu như giáo dục, y tế, an sinh xã hội, giảm nghèo, hỗ trợ người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng hạ tầng cơ sở, khắc phục hậu quả thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Từ tiếp nhận đến kết nối và đồng hành

Đồng chí Nguyễn Đắc Thuỷ - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Ngoại vụ khẳng định: “Các dự án viện trợ phi chính phủ trên địa bàn tỉnh đều xuất phát từ nhu cầu thực tế của cơ sở. Thay vì dàn trải, nguồn viện trợ được ưu tiên cho những lĩnh vực tác động trực tiếp đến chất lượng cuộc sống của người dân. Để có được những kết quả đó, tỉnh không chỉ dừng ở việc tiếp nhận viện trợ mà còn chủ động đổi mới phương thức vận động từ tư duy tiếp nhận sang kết nối và đồng hành với các đối tác quốc tế. Trung tâm Thông tin, Tư vấn và Dịch vụ đối ngoại đã phối hợp với các sở, ngành và địa phương khảo sát nhu cầu, xây dựng danh mục các dự án ưu tiên, chủ động giới thiệu tới các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, cơ quan đại diện ngoại giao, doanh nghiệp FDI và các nhà tài trợ tiềm năng. Nhờ đó, các chương trình hợp tác ngày càng phù hợp hơn với định hướng phát triển của tỉnh cũng như mục tiêu hỗ trợ của từng đối tác...”.

Song song với công tác vận động, việc quản lý và sử dụng nguồn viện trợ được thực hiện chặt chẽ, công khai, minh bạch. Các cơ quan chức năng thường xuyên hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương hoàn thiện thủ tục, giám sát quá trình triển khai, bảo đảm các dự án được thực hiện đúng mục tiêu, đúng đối tượng, phát huy hiệu quả thiết thực. Chính sự minh bạch và trách nhiệm trong triển khai các dự án đã góp phần xây dựng uy tín của Phú Thọ đối với các tổ chức quốc tế, mở ra nhiều cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực phát triển cộng đồng và an sinh xã hội.

Mẫu nhà vệ sinh Tổ chức LDSC hỗ trợ xây tặng các trường học.

Trong bối cảnh nguồn viện trợ phi chính phủ trên thế giới có xu hướng thu hẹp, kết quả Phú Thọ đạt được không chỉ được đo bằng hơn 39 tỷ đồng viện trợ đã vận động trong giai đoạn 2023-2026. Quan trọng hơn, tỉnh đã từng bước xây dựng được hình ảnh một địa phương chủ động, cởi mở, minh bạch và có môi trường hợp tác tin cậy. Đó là nền tảng quan trọng để tiếp tục mở rộng quan hệ với các đối tác quốc tế, thu hút thêm nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Từ những mái ấm mới ở Thu Cúc đến những công trình phục vụ học sinh tại các địa phương, mỗi dự án viện trợ đều mang theo thông điệp của sự sẻ chia, trách nhiệm và hợp tác vì con người. Trong hành trình phát triển, nội lực luôn giữ vai trò quyết định, viện trợ phi chính phủ nước ngoài là nguồn lực bổ sung quan trọng cho những lĩnh vực còn nhiều khó khăn.

Khi được kết nối bằng sự chủ động, quản lý bằng trách nhiệm và sử dụng hiệu quả, mỗi chương trình hợp tác không chỉ mang lại những công trình cụ thể mà còn góp phần vun đắp tình hữu nghị, củng cố niềm tin và tạo thêm động lực để Phú Thọ phát triển nhanh, bền vững trong tiến trình hội nhập quốc tế.

Cẩm Ninh