“Cánh én hồng” trách nhiệm

Giải thưởng “Cánh én hồng” là phần thưởng cao quý của Hội đồng Đội Trung ương dành tặng các giáo viên Tổng phụ trách Đội. Mỗi “Cánh én hồng” là minh chứng cho sự kiên nhẫn, lòng yêu trẻ và trách nhiệm của các thầy cô trong việc “truyền lửa”, dìu dắt các thế hệ đội viên phát triển toàn diện. Với 16 năm gắn bó với công tác Đội, cô giáo Nguyễn Diệu Linh, Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, phường Hòa Bình đã vinh dự nhận giải thưởng này, đó không chỉ là sự ghi nhận về mặt chuyên môn mà còn là động lực để cô tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp giáo dục thế hệ măng non.

Cô giáo Nguyễn Diệu Linh vinh dự được nhận giải thưởng “Cánh én hồng”.

Suốt 16 năm gắn bó với công tác Đội, cô Nguyễn Diệu Linh luôn tâm niệm: “Một Tổng phụ trách Đội không chỉ cần có năng lực tổ chức mà còn phải có tình yêu thương, trách nhiệm, sự sáng tạo và tinh thần gương mẫu để dẫn dắt, giáo dục đội viên, góp phần xây dựng tổ chức Đội ngày càng vững mạnh. Tôi luôn lắng nghe, thấu hiểu và giúp đỡ các em trong học tập cũng như rèn luyện. Với mỗi giai đoạn, một lứa học sinh, Liên đội đều triển khai các hoạt động phù hợp, hấp dẫn, tạo hứng thú cho học sinh”. Trong những năm làm Tổng phụ trách Đội, cô Linh thường xuyên phối hợp với giáo viên, học sinh và phụ huynh triển khai các phong trào đạt hiệu quả tốt nhất. Bên cạnh đó, cô không ngừng nâng cao kiến thức, kỹ năng công tác Đội để đáp ứng yêu cầu công việc.

Chính từ tình yêu với công việc, trách nhiệm với mỗi lớp đội viên nên phong trào, hoạt động Đội của Trường Tiểu học Trần Quốc Toản luôn nhận được sự hưởng ứng của học sinh và phụ huynh nhà trường. Năm học 2025 - 2026, toàn Liên đội đã thực hiện 30 công trình măng non cấp chi đội và 1 công trình măng non cấp Liên đội; tổ chức các hoạt động tìm hiểu lịch sử, giáo dục truyền thống, xây dựng kênh thiếu nhi trên nền tảng số và YouTube, góp phần tạo môi trường học tập, trải nghiệm tích cực cho đội viên, thiếu nhi. Hằng tuần, Liên đội tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng”. 100% các lớp tham gia phong trào “Đọc và làm theo báo Đội”, sinh hoạt 15 phút đầu giờ theo chủ đề giáo dục kỹ năng sống, truyền thống và học tập. Trong năm học, Liên đội đã hỗ trợ, tặng quà 35 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ các học sinh bị ảnh hưởng bởi thiên tai; duy trì hiệu quả phong trào “Nuôi heo đất”, “Kế hoạch nhỏ”, vận động quyên góp quần áo, đồ dùng học tập và kinh phí hỗ trợ học sinh khó khăn trong nhà trường. Mô hình “Ứng dụng chuyển đổi số nhằm nâng cao chất lượng công tác Đội và phong trào thiếu nhi” được triển khai trong toàn Liên đội, học sinh tích cực tham gia các hoạt động trải nghiệm STEM, xây dựng sản phẩm tuyên truyền số, các hoạt động chuyển đổi số trong công tác Đội.

Cô Linh chia sẻ: Hoạt động Đội trong trường học có ý nghĩa rất quan trọng trong việc giáo dục, rèn luyện học sinh. Thông qua các phong trào, hoạt động tập thể và chương trình trải nghiệm, học sinh được bồi dưỡng lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý thức kỷ luật và trách nhiệm với bản thân, gia đình, nhà trường, xã hội. Bên cạnh đó, hoạt động Đội còn tạo môi trường để học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, kỹ năng sống. Các em được rèn luyện kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, tự quản, giải quyết vấn đề, đồng thời phát huy sự tự tin, sáng tạo, năng khiếu của bản thân. Đó là động lực giúp tôi trau dồi kiến thức, kỹ năng để triển khai các hoạt động Đội phù hợp với lứa tuổi, kích thích sự sáng tạo, chủ động của học sinh, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện.

Những năm tháng gắn bó với công việc Tổng phụ trách Đội đã mang đến cho cô giáo Nguyễn Diệu Linh nhiều trải nghiệm quý báu. Với mỗi lứa học sinh, cô Linh có thêm cơ hội được đồng hành, tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần giáo dục kỹ năng sống, tinh thần đoàn kết và ý thức trách nhiệm cho các em. Bên cạnh đó, công việc của Tổng phụ trách Đội cũng giúp cô Linh rèn luyện kỹ năng lãnh đạo, tổ chức, giao tiếp và xử lý tình huống. Mỗi hoạt động thành công, mỗi nụ cười và sự trưởng thành của các em học sinh là nguồn động lực để cô thêm yêu nghề, yêu công tác Đội. Bên cạnh đó, cô Linh còn học được sự kiên nhẫn, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm và luôn không ngừng học hỏi để hoàn thiện bản thân.

Cô giáo Nguyễn Diệu Linh tâm sự: Đối với tôi, khoảng thời gian gắn bó với công việc Tổng phụ trách Đội không chỉ là quá trình cống hiến mà còn là hành trình trưởng thành, giúp tôi tích lũy nhiều kinh nghiệm, xây dựng những kỷ niệm đẹp và thêm tự hào về vai trò của mình, góp phần giáo dục thế hệ măng non.

Thu Hà