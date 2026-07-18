Vĩnh Thành vận hành hiệu quả mô hình chính quyền mới

Sau sáp nhập địa giới hành chính, xã Vĩnh Thành không chỉ giải quyết thành công bài toán hợp nhất bộ máy, mà còn trở thành điểm sáng trong công tác xây dựng Đảng gắn với chuyển đổi số. Từ đó tạo nên diện mạo mới, khẳng định vị thế trên vùng Đất Tổ.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Vĩnh Thành hướng dẫn người dân giải quyết thủ tục hành chính.

Ổn định bộ máy, khơi thông nguồn lực

Sau sáp nhập 3 xã Sao Đại Việt, Lũng Hòa và Tân Phú, xã Vĩnh Thành có diện tích tự nhiên 22km2, dân số trên 35.000 người, chia làm 10 thôn. Nằm ở vị trí cửa ngõ vào trung tâm hành chính tỉnh, kết nối giao thông thuận lợi, việc hợp nhất đã mở ra không gian và dư địa phát triển mới cho các giá trị lịch sử, văn hóa, thu hút đầu tư, tạo động lực mạnh mẽ trên vùng đất giàu truyền thống cách mạng.

Địa giới rộng, đất ở và đất nông nghiệp đan xen, nguồn thu ngân sách còn thấp, hạ tầng chưa đồng bộ và nhiều vướng mắc tồn đọng từ giai đoạn trước đã tạo áp lực lớn lên công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền địa phương. Đặc biệt, trong giai đoạn đầu chuyển đổi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, khối lượng công việc nhiều khiến một bộ phận cán bộ không khỏi lúng túng.

Để bộ máy mới vận hành trơn tru, Đảng ủy xã xác định công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị là “chìa khóa” mở cánh cửa phát triển. Từ những ngày đầu hợp nhất, Đảng ủy xã đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo nhằm tháo gỡ khó khăn từ cơ sở. Tinh thần ấy thấm nhuần vào tư duy của cán bộ, đảng viên với phương châm hành động cụ thể: “Dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm”. Điểm sáng nổi bật là sự tiên phong của các đảng viên trong phát triển nông nghiệp hàng hóa tại các thôn Dẫn Tự, Hòa Lạc, Đồng Phú. Đảng viên là những người tiên phong ứng dụng kỹ thuật mới vào sản xuất, đã tạo sức lan tỏa trong Nhân dân.

Sau 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, kinh tế địa phương phát triển ổn định. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ. Trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng giá trị sản phẩm của xã đạt 1.189 tỷ đồng.

Đồng chí Ngô Hữu Mai - Bí thư Đảng ủy xã khẳng định: “Khâu then chốt là đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng; siết chặt kỷ luật, kỷ cương và đề cao vai trò nêu gương của người đứng đầu. Khi cán bộ gương mẫu, đảng viên đi đầu thì Nhân dân sẽ tin tưởng và đồng thuận theo sau”.

Sự đồng thuận ấy được minh chứng rõ nét qua việc Đảng ủy chỉ đạo Ban công tác mặt trận các thôn tổ chức lấy ý kiến cử tri về Đề án sáp nhập thôn trên địa bàn bảo đảm đúng quy trình, dân chủ, đạt tỷ lệ đồng thuận tuyệt đối. Tinh thần dân chủ, lắng nghe Nhân dân còn được cụ thể hóa bằng diễn đàn “Lắng nghe dân nói” tổ chức vào cuối tháng 6 vừa qua, tiếp thu và xử lý dứt điểm 16 ý kiến, kiến nghị của bà con về đất đai, môi trường và an sinh xã hội.

Bên cạnh đó, việc thực hiện phân cấp, phân quyền được triển khai triệt để. Vĩnh Thành thực hiện hiệu quả 139 nhiệm vụ được phân cấp trên các lĩnh vực xây dựng, tài chính, công thương, nông nghiệp, môi trường... Sự quyết liệt của chính quyền còn thể hiện ở công tác tiếp công dân định kỳ. Từ ngày 01/7/2025 đến 30/6/2026, đồng chí Bí thư Đảng ủy xã đã tiếp 38 lượt, đồng chí Chủ tịch UBND xã tiếp 47 lượt công dân, giải quyết kịp thời các kiến nghị ngay từ cơ sở, không để xảy ra tình trạng khiếu kiện vượt cấp.

Một góc xã Vĩnh Thành hôm nay.

Bước đột phá từ công nghệ số

Đảng ủy xã Vĩnh Thành đã tạo ra bước đột phá khi đưa chuyển đổi số vào công tác lãnh đạo. Việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là minh chứng cho tầm nhìn xa, khẳng định chuyển đổi số không còn là lựa chọn mà là nhiệm vụ then chốt để xây dựng chính quyền phục vụ Nhân dân trong thời đại mới.

Đến nay, Vĩnh Thành đã hoàn thành 100% chỉ tiêu trên hệ thống giám sát thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, duy trì “trạng thái màu xanh” - mức cao nhất về tiến độ thực hiện của tỉnh. Đặc biệt, công tác xây dựng Đảng được số hóa một cách bài bản. Toàn bộ văn bản không mật được ký số, xử lý trên môi trường mạng; Sổ tay đảng viên điện tử trở thành công cụ đắc lực giúp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và quản lý dữ liệu hơn 1.400 đảng viên. Các nhóm zalo, fanpage “Vĩnh Thành hội nhập và phát triển” trở thành cầu nối thông tin hai chiều giữa Đảng và Nhân dân.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, cơ sở vật chất và nhân lực được bố trí khoa học. Hiện tại, tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã là 420 thủ tục, trong đó dịch vụ công trực tuyến toàn trình 175 thủ tục. Từ ngày 01/7/2025 đến tháng 6/2026, xã tiếp nhận 5.515 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt 95,6%; tỷ lệ số hóa hồ sơ, giấy tờ đạt 96,65%. Đáng chú ý, 6 tháng đầu năm nay, tổng số 2.678 hồ sơ tiếp nhận đạt tỷ lệ 100% trực tuyến, mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đạt điểm tuyệt đối 18/18 điểm trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Sự chuyển biến đó xuất phát từ chiến lược lấy người dân làm trung tâm phục vụ. Bà Chu Thị Hải Hằng - Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã cho biết: “Hồ sơ thực hiện trên môi trường điện tử, việc tiếp nhận và giải quyết được duy trì ổn định, góp phần giảm thời gian đi lại cho người dân và tăng tính minh bạch trong xử lý hồ sơ. Việc thanh toán không dùng tiền mặt đạt tỷ lệ 100% đối với các thủ tục có phí, lệ phí, cho thấy người dân đã thích ứng tốt với giao dịch điện tử”.

Để có được kết quả này, phong trào “Bình dân học vụ số” được triển khai sâu rộng đến từng ngõ xóm. Xã tổ chức tập huấn kỹ năng số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho 94 cán bộ, công chức và 111 thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng. Nhiều mô hình chuyển đổi số sáng tạo đã phát huy tác dụng rõ rệt như: Mô hình “Người hướng dẫn tại chỗ” tại bộ phận một cửa; mô hình “Gia đình số” và mô hình “Tổ công nghệ số cộng đồng và phản ứng nhanh”.

Với tinh thần đoàn kết, thống nhất, cùng nhiều giải pháp đồng bộ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Vĩnh Thành tự tin, vững vàng bứt phá, quyết tâm hướng tới mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2030, xây dựng vùng đất cửa ngõ Phú Thọ giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Ngọc Thắng