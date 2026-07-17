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Khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh

Sáng 17/7, Hội Cựu chiến binh tỉnh Phú Thọ phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu - Ứng dụng Y học cổ truyền và Hội Đông y Thành phố Hà Nội tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho các lãnh đạo, cán bộ Hội qua các thời kỳ nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026).

Khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binhCác y, bác sĩ khám, tư vấn chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh tỉnh.

Tại chương trình, hơn 30 đồng chí gồm các thế hệ lãnh đạo và cán bộ Hội Cựu chiến binh tỉnh được các y, bác sĩ khám bệnh, tư vấn phương pháp phòng bệnh, bấm huyệt và cấp thảo dược ngâm chân, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe.

Khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binhĐại diện các đơn vị khám, chữa bệnh trao quà cho cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh tỉnh.

Đây là hoạt động thể hiện sự quan tâm đối với công tác chăm sóc sức khỏe cựu chiến binh. Đồng thời tri ân những người đã cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thể hiện truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” tốt đẹp của dân tộc.

Đức Anh


Đức Anh

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Cựu chiến binh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thành phố Hà Nội Chăm sóc sức khỏe Ngày thương binh liệt sĩ Cán bộ tỉnh Phú Thọ Tư vấn sức khỏe Giải phóng dân tộc Khám bệnh
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