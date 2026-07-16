“Chốt” phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

Hội đồng Tiền lương quốc gia đã đạt được sự đồng thuận tuyệt đối 100% về phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8% và áp dụng từ ngày 1/1/2027.

Mức lương tối thiểu theo tháng sẽ được điều chỉnh tăng từ 310.000-390.000 đồng, tương ứng tỷ lệ bình quân 7,8%. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Sáng nay (16/7), Hội đồng Tiền lương quốc gia đã tiến hành phiên họp thứ hai để thảo luận về mức lương tối thiểu vùng năm 2027. Sau nhiều giờ trao đổi, các thành viên Hội đồng đã thống nhất mức tăng lương tối thiểu vùng sẽ là 7,8%, chính thức áp dụng từ ngày 1/1/2027. Đây được xem là kết quả hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và người lao động, trong bối cảnh nền kinh tế vừa có nhiều điểm sáng vừa còn không ít thách thức.

Mức tăng cụ thể tại từng vùng

Theo phương án được thông qua, mức lương tối thiểu theo tháng sẽ được điều chỉnh tăng từ 310.000-390.000 đồng, mức tăng bình quân là 348.000 đồng, tương ứng tỷ lệ bình quân 7,8%.

Cụ thể, tại Vùng I, lương tối thiểu theo tháng được điều chỉnh từ mức hiện hành 5.310.000 đồng lên mức mới 5.700.000 đồng, tăng 390.000 đồng (tương ứng 7,3%).

Đối với Vùng II, mức lương tăng thêm 350.000 đồng (tương đương 7,4%), nâng từ mức hiện hành 4.730.000 đồng lên mức mới 5.080.000 đồng.

Ở Vùng III, lương tối thiểu được điều chỉnh tăng từ 4.140.000 đồng lên 4.450.000 đồng, tương ứng mức tăng tuyệt đối 310.000 đồng (tương ứng 7,5%).

Đáng chú ý, Vùng IV là khu vực có tỷ lệ tăng tương đối cao nhất với 9,2%, điều chỉnh từ mức hiện hành 3.700.000 đồng lên mức mới 4.040.000 đồng, tăng 340.000 đồng.

Lý giải về việc Vùng IV có mức tăng tương đối cao hơn các vùng khác trong lần điều chỉnh này, ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), cho biết: “Vùng IV tăng cao hơn vì chúng ta mong muốn cải thiện điều kiện sống của vùng khó khăn này, đồng thời tạo điều kiện để có được cái nhìn nhận chung đúng đắn và tỷ suất đầu tư phù hợp, giúp vùng 4 cải thiện điều kiện sống của người lao động cũng như tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển tại khu vực này.”

Kết quả của sự chia sẻ và hài hòa lợi ích

Đánh giá về kết quả phiên họp, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cho biết các thành viên trong Hội đồng đã thảo luận hết sức sôi nổi và sâu sắc, chia sẻ những khó khăn của doanh nghiệp cũng như những khó khăn trong đời sống của người lao động. Từ đó đi đến thống nhất mức 7,8% với sự đồng thuận tuyệt đối của các thành viên trong Hội đồng.

“Điều này khẳng định mong muốn chung của các bên đã gặp nhau trên tinh thần chia sẻ và hài hòa - vừa chăm lo tốt cho đời sống người lao động, vừa thúc đẩy sản xuất phát triển để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. Đây là kết quả mà chúng tôi đều thấy rất hài lòng trong bối cảnh hiện nay,” ông Hiểu nói.

Theo Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, bên cạnh nhiều thành tích đạt được về phát triển kinh tế xã hội trong 6 tháng đầu năm, chúng ta cũng nhận rõ những khó khăn. Bản thân người lao động, thông qua hoạt động công đoàn, cũng đã được tuyên truyền về trách nhiệm chia sẻ. “Tôi tin rằng đại đa số người lao động sẽ hài lòng với kết quả này,” ông Hiểu khẳng định.

Từ góc độ đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, ông Hoàng Quang Phòng cho biết: “Có thể nói Hội đồng đã quyết định với chỉ số đồng thuận rất cao, 100% thống nhất việc điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng năm 2027 là 7,8%. Tuy nhiên, dưới góc độ của tổ chức đại diện cho người sử dụng lao động, chúng tôi vẫn còn lo lắng bởi sức chống chịu và năng lực chi trả của doanh nghiệp.”

Dù vậy, ông Phòng nhấn mạnh: “Chúng ta đã nhận được mệnh lệnh chiến lược về tăng trưởng hai con số, và vai trò của doanh nghiệp cũng như người lao động trong tiến trình này cần phải tạo được sự đồng thuận rất cao trong việc tổ chức thực hiện, tăng năng suất lao động cũng như cải thiện điều kiện sống. Trong đó, lương tối thiểu vùng là một điểm quan trọng trong tiến trình đó.”

Với mức tăng 7,8% được thông qua với sự đồng thuận tuyệt đối, có thể thấy đây là kết quả của quá trình thương lượng, chia sẻ khó khăn giữa các bên, vừa đảm bảo cải thiện đời sống người lao động, vừa tạo dư địa cho doanh nghiệp duy trì và phát triển sản xuất trong giai đoạn hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Theo Vietnam+