Ra mắt Quỹ khuyến học, khuyến tài xã Đào Xá

Sáng 16/7, UBND xã Đào Xá tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2025 - 2026, tuyên dương, khen thưởng giáo viên dạy giỏi, học sinh giỏi và ra mắt Quỹ khuyến học, khuyến tài xã Đào Xá.

Năm học 2025 - 2026, công tác Giáo dục - Đào tạo trên địa bàn xã Đào Xá tiếp tục duy trì và nâng cao. Trên địa bàn xã hiện có 15 cơ sở giáo dục (gồm 14 trường và 1 Trung tâm giáo dục thường xuyên) với trên 6.300 học sinh và hơn 400 cán bộ, giáo viên, nhân viên; có 14/14 trường học đạt chuẩn quốc gia. Mạng lưới trường, lớp; cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tiếp tục được quan tâm đầu tư. Công tác kiểm định chất lượng giáo dục, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số được triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn.

Tỷ lệ huy động trẻ mẫu giáo ra lớp vượt chỉ tiêu đề ra; 100% học sinh hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học. Tại Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh, xã Đào Xá có 18 học sinh đoạt giải, xếp thứ 19/148 xã, phường trong toàn tỉnh; riêng môn Ngữ văn có 4 giải Nhì.

Tại hội nghị, UBND xã Đào Xá đã tuyên dương, khen thưởng 63 học sinh và 37 giáo viên có thành tích xuất sắc trong công tác dạy và học.

Các giáo viên đạt thành tích xuất sắc được khen thưởng.

Đại diện các doanh nghiệp, tổ chức và nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ khuyến học, khuyến tài xã Đào Xá.

Nhân dịp này, xã Đào Xá đã ra mắt Quỹ khuyến học, khuyến tài và Hội đồng quản lý quỹ. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm huy động các nguồn lực xã hội chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, khuyến khích phong trào học tập, bồi dưỡng nhân tài, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ngay sau lễ ra mắt, Hội đồng quản lý Quỹ đã tiếp nhận sự ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm với tổng số tiền gần 500 triệu đồng. Nguồn quỹ sẽ được sử dụng để trao học bổng, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, khen thưởng học sinh đạt thành tích cao trong học tập, các kỳ thi và giáo viên có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục.

Gia Thái - Hoài Vũ