Sáng mãi truyền thống cựu thanh niên xung phong

Tuổi thanh xuân mười tám đôi mươi, những chàng trai, cô gái đã xung phong nhập ngũ, sẵn sàng vượt qua mọi gian khổ, hy sinh, xông pha vào tuyến lửa đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Dù trong khói lửa chiến tranh hay trong thời bình, cựu thanh niên xung phong (TNXP) vẫn khắc ghi lời dạy của Bác Hồ với 4 câu thơ: “Không có việc gì khó/ Chỉ sợ lòng không bền/ Đào núi và lấp biển/ Quyết chí ắt làm nên” tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, tích cực lao động sản xuất, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, nêu gương sáng trên mọi lĩnh vực.

Lãnh đạo xã Vân Bán trao Huy chương “Thanh niên xung phong vẻ vang” của Chủ tịch nước tặng cựu thanh niên xung phong trên địa bàn xã.

Ngay từ những năm đầu kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, hàng chục nghìn thanh niên ưu tú của tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình (cũ) đã không quản ngại gian khổ, tình nguyện gia nhập lực lượng TNXP, làm nhiệm vụ vận chuyển lương thực, vũ khí, mở đường, tải thương, phục vụ chiến đấu trên các chiến trường ác liệt. Trải qua các thời kỳ kháng chiến, lực lượng TNXP tỉnh đã nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, phát huy truyền thống TNXP. Không ít người trong số họ đã anh dũng hy sinh hoặc mang trên mình thương tật suốt đời. Hiện nay, tổng số hội viên toàn tỉnh là gần 19.300 người. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, lực lượng TNXP trở về địa phương trực tiếp tham gia lao động sản xuất phát triển kinh tế, góp phần xây dựng quê hương, đất nước. Phần lớn cựu TNXP về quê với hai bàn tay trắng, sức lao động giảm sút, ốm đau, thương tật, nhiễm chất độc da cam, nhiều nữ hội viên cựu TNXP không có gia đình, sống cô đơn không nơi nương tựa, đời sống gặp nhiều khó khăn, nhà cửa dột nát.

Thấu hiểu những mất mát hy sinh của đồng đội, Tỉnh hội với vai trò nhân chứng lịch sử trong việc giải quyết chế độ chính sách, đã phối hợp chặt chẽ với Tỉnh đoàn, Sở Nội vụ, các cơ quan chức năng để giải quyết chế độ chính sách cho TNXP. Hội Cựu TNXP tỉnh đã giải quyết chế độ chính sách cho hội viên theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó có 727 thân nhân của TNXP được trợ cấp 1 lần; 889 TNXP được hưởng trợ cấp 1 lần; 1.036 hội viên qua đời được nhận trợ cấp mai táng phí; 34 TNXP được nhận trợ cấp hàng tháng; 100% hội viên cựu TNXP được hưởng bảo hiểm y tế... Tỉnh hội đã phối hợp với Tỉnh đoàn rà soát hồ sơ đề nghị Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Kỷ niệm chương TNXP hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến cho 2.534 người.

Hội Cựu TNXP các cấp thực sự là tổ ấm, chỗ dựa tinh thần cho hội viên. Hội vận động, kết nối nhiều đơn vị đồng hành, tri ân nghĩa tình đồng đội, giúp đỡ nhiều hội viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Tỉnh hội tích cực vận động các cơ quan, các tổ chức, đơn vị, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, huy động sức mạnh của toàn xã hội hỗ trợ, giúp đỡ hội viên cựu TNXP gặp khó khăn trong cuộc sống. Với tổng số tiền gần 10,5 tỷ đồng từ các tổ chức, cá nhân hỗ trợ, các cấp hội đã xây dựng 38 nhà tình nghĩa, tặng 53 sổ tiết kiệm, trao gần 19.400 suất quà, nhân dịp các ngày lễ, ngày kỷ niệm và Tết cổ truyền.

Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng các cựu TNXP vẫn giữ vững phẩm chất người lính năm xưa, nêu gương sáng trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước và công tác xã hội tại cơ sở. Tỉnh hội đã phát động nhiều đợt thi đua, động viên cán bộ, hội viên gương mẫu đi đầu thực hiện các cuộc vận động, các phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Xây dựng gia đình Văn hóa”, “Ngày vì người nghèo”..., 95% gia đình cựu TNXP đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”. Nhiều cán bộ cựu TNXP đã tích cực tham gia công tác Đảng, công tác chính quyền địa phương, gương mẫu thực hiện và vận động Nhân dân ở khu dân cư thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Cán bộ, hội viên đã đóng góp hàng nghìn ngày công, hiến hàng nghìn mét vuông đất để làm đường giao thông nông thôn trị giá hàng trăm triệu đồng.

Sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc cần, các thế hệ TNXP đã không tiếc tuổi xuân, một thời xông pha nơi lửa đạn, cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Giờ đây họ tiếp tục viết nên trang sử hào hùng trên các mặt trận trong thời bình, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương và các phong trào vì cộng đồng. Những đóng góp, nỗ lực của họ là nguồn động lực to lớn để thế hệ trẻ hôm nay tiếp nối truyền thống cách mạng hào hùng của lực lượng TNXP Việt Nam.

Thu Hà