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Tai nạn giao thông nghiêm trọng tại phường Thanh Miếu, một người tử vong

Khoảng 7 giờ ngày 13/7, tại khu vực ngã ba đường Chử Đồng Tử giao với đường Hạnh Phúc, thuộc tổ dân phố Thượng Thọ, phường Thanh Miếu đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe đầu kéo và xe mô tô, khiến một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là một phụ nữ, sinh năm 1984, điều khiển xe mô tô lưu thông theo hướng từ khu vực Đền Tam Giang đến Cụm công nghiệp Bạch Hạc. Khi đến khu vực ngã ba, xe mô tô va chạm với xe đầu kéo đi từ bến tập kết vật liệu xây dựng ra đường chính.

Tai nạn giao thông nghiêm trọng tại phường Thanh Miếu, một người tử vongHiện trường vụ tai nạn giao thông tại phường Thanh Miếu.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt để bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo phản ánh của người dân địa phương, đây là khu vực thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông do lưu lượng xe tải trọng lớn chở vật liệu xây dựng lưu thông nhiều. Tuyến đường này ở gần trường học, người và phương tiện tham gia giao thông đông, nhưng hiện vẫn chưa được lắp đặt đèn tín hiệu giao thông, gờ giảm tốc và hệ thống biển cảnh báo phù hợp.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Hoài Vũ


Hoài Vũ

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Tai nạn giao thông nghiêm trọng một người tử vong phường thanh miếu đường Xe đầu kéo Vật liệu xây dựng Điều tra nguyên nhân Lực lượng chức năng Tổ dân phố Hạnh phúc
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