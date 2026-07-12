Sức bật từ những phong trào thi đua yêu nước

Thời gian qua, xã Lạc Thủy đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Từ phát triển sản xuất, thu hút đầu tư đến xây dựng nông thôn mới, phát triển văn hóa và bảo đảm an sinh xã hội, tinh thần thi đua đã trở thành động lực khơi dậy nội lực, tạo nền tảng cho địa phương bứt phá.

Một góc xã Lạc Thủy hôm nay.

Khơi dậy nội lực, tạo động lực phát triển kinh tế

Từ năm 2020 đến nay, công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn xã Lạc Thủy có nhiều đổi mới, bám sát các chủ trương của Đảng, Nhà nước và gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các phong trào thi đua được triển khai đồng bộ, hướng mạnh về cơ sở, khuyến khích cán bộ, đảng viên và Nhân dân phát huy tinh thần sáng tạo trong lao động, sản xuất.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, địa phương tập trung thực hiện tái cơ cấu ngành theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; khuyến khích chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học kỹ thuật và cơ giới hóa sản xuất. Đến nay, xã có 3 sản phẩm OCOP đạt 3 sao, 2 sản phẩm được cấp bằng bảo hộ, góp phần nâng cao giá trị nông sản địa phương. Bên cạnh đó, nhiều mô hình kinh tế tiêu biểu đã xuất hiện từ các phong trào thi đua.

Theo đồng chí Vũ Minh Tân - Chánh Văn phòng HĐND-UBND xã Lạc Thuỷ, nhờ phát huy tốt sức mạnh nội lực, bức tranh kinh tế của xã tiếp tục khởi sắc trong 6 tháng đầu năm 2026. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn ước đạt 1.091 tỷ đồng, bằng 49,93% kế hoạch năm. Trong đó, khu vực dịch vụ đạt 487,5 tỷ đồng; công nghiệp - xây dựng đạt khoảng 392,7 tỷ đồng; nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt hơn 210 tỷ đồng. Hoạt động công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp duy trì đà tăng trưởng với các sản phẩm chủ lực như gạch nung, may mặc, lâm sản chế biến...

Cùng với tăng trưởng kinh tế, công tác thu ngân sách đạt kết quả nổi bật. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 82,7 tỷ đồng, bằng 171,19% dự toán tỉnh giao, tạo nguồn lực quan trọng cho đầu tư phát triển. Đồng chí Hoàng Quốc Đạt - Chủ tịch UBND xã Lạc Thủy cho biết: Kết quả đạt được thời gian qua là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của các phong trào thi đua yêu nước. Khi chính quyền tạo điều kiện thuận lợi, khơi dậy tinh thần tự lực, mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp đều trở thành chủ thể của phong trào thi đua lao động, sản xuất, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.

Xây dựng hạ tầng, nâng cao chất lượng đời sống

Xã Lạc Thủy có diện tích hơn 90 km2, trên 24.000 nhân khẩu, gồm 20 thôn, khu dân cư. Giai đoạn 2021 - 2026, xã thu hút gần 20 dự án đầu tư, trong đó khoảng 10 dự án đã đi vào hoạt động, tập trung chủ yếu vào lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng và khai thác khoáng sản, tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động địa phương.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn ước đạt 65,6 tỷ đồng. UBND xã đã tham gia ý kiến chấp thuận, điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với 7 dự án, trong đó có các công trình quy mô lớn như Cảng thủy nội địa Đại Nam, Xưởng đóng tàu Sông Bôi, Nhà máy may dệt kim xuất khẩu và Tổ hợp thể thao, văn hóa, vui chơi nghỉ dưỡng sinh thái kết hợp nuôi trồng thủy sản Đồng Tâm.

Cùng với phát triển công nghiệp, phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới tiếp tục lan tỏa sâu rộng. Người dân đã đóng góp trên 1.200 ngày công, hơn 120 triệu đồng cùng nhiều vật liệu xây dựng để sửa chữa nhà văn hóa, nâng cấp đường giao thông nông thôn, góp phần hoàn thiện hạ tầng và cải thiện điều kiện sinh hoạt.

Theo đồng chí Hoàng Quốc Đạt, sự đồng thuận của Nhân dân là yếu tố quyết định thành công của địa phương sau sáp nhập. Chính quyền xã tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục, thúc đẩy chuyển đổi số trong giải quyết hồ sơ để phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, đồng thời nâng cao sức hấp dẫn trong thu hút đầu tư.

Thi đua vì cuộc sống tốt đẹp hơn

Các phong trào thi đua không chỉ tạo chuyển biến về kinh tế mà còn góp phần nâng cao chất lượng các lĩnh vực văn hóa, giáo dục và an sinh xã hội. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai sâu rộng, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn bản sắc truyền thống, từng bước loại bỏ các hủ tục. Đến nay, 82,66% khu dân cư đạt danh hiệu “Khu dân cư văn hóa”; 93,2% gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 93,28%.

Ngành giáo dục tiếp tục duy trì chất lượng. Toàn xã hiện có 9/12 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm 75%, trong đó 3 trường đạt chuẩn mức độ 2. Tỷ lệ học sinh lên lớp và tốt nghiệp hằng năm đều đạt từ 99% trở lên. Bên cạnh đó, công tác an sinh xã hội cũng đạt nhiều kết quả nổi bật. Trong 5 năm qua, từ nguồn lực ngân sách và xã hội hóa, địa phương đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa 34 căn nhà cho gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công; xóa 19 nhà tạm, nhà dột nát, góp phần cải thiện điều kiện sống của người dân.

Những kết quả trên được ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý, 1 tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ; 1 cá nhân được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Nhà giáo ưu tú”; 10 tập thể nhận Cờ thi đua và Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 16 tập thể được tỉnh khen thưởng, cùng hàng nghìn lượt tập thể, cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua.

Những phần thưởng và kết quả đạt được trở thành động lực để Lạc Thủy tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức các phong trào thi đua, hướng mạnh về cơ sở, gắn với phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền số và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân.

Hồng Trung