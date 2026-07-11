Mở lối cho người lầm lỡ

Thực hiện Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù, cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể tỉnh cùng Ngân hàng Chính sách xã hội đã chủ động rà soát, hỗ trợ người đủ điều kiện tiếp cận nguồn vốn phát triển sản xuất. Từ nguồn vốn chính sách, nhiều người từng lầm lỡ có cơ hội làm lại cuộc đời, ổn định cuộc sống, từng bước hòa nhập cộng đồng.

Từ đồng vốn chính sách đến cơ hội làm lại cuộc đời

Sau khi chấp hành xong án phạt vì hành vi đánh bạc, anh Nguyễn Văn Tấn, thôn Nội, xã Vĩnh Hưng trở về địa phương với nhiều nỗi lo. Không có việc làm ổn định, thu nhập bấp bênh, trong khi hai con đang tuổi đi học khiến cuộc sống gia đình gặp nhiều khó khăn. Mặc cảm với quá khứ cũng khiến anh ngần ngại tìm việc làm, còn việc tích lũy vốn để phát triển kinh tế gần như không thể.

Bước ngoặt đến khi anh được Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Vĩnh Tường cho vay 100 triệu đồng theo Quyết định số 22. Có nguồn vốn làm “đòn bẩy”, vợ chồng anh mạnh dạn đầu tư nuôi gần 3.000 con gà đẻ trứng. Với giá bán khoảng 2.100 đồng/quả, sau khi trừ chi phí, mô hình mang lại thu nhập trên 200 triệu đồng/năm. Nhờ đó, gia đình có điều kiện trang trải cuộc sống, nuôi các con ăn học và tiếp tục mở rộng chăn nuôi.

Mô hình chăn nuôi gà đẻ trứng của anh Nguyễn Văn Tấn, thôn Nội, xã Vĩnh Hưng mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình.

Anh Nguyễn Văn Tấn chia sẻ: "Nếu không có nguồn vốn ưu đãi, gia đình tôi khó có điều kiện đầu tư chăn nuôi. Làm ruộng thu nhập thấp, trong khi thủ tục vay vốn thuận lợi, cán bộ ngân hàng hướng dẫn tận tình nên chúng tôi mạnh dạn phát triển kinh tế."

Cùng thôn Nội, anh Bùi Văn Đông sau khi chấp hành xong bản án 7 tháng tù về hành vi gây rối trật tự công cộng cũng từng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Không nghề nghiệp ổn định, không vốn sản xuất, anh nhiều lúc không biết bắt đầu lại từ đâu.

Được vay 100 triệu đồng từ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Vĩnh Tường, anh Đông đầu tư mô hình nuôi ếch trên diện tích khoảng 5.000 m2. Sau khoảng ba tháng, ếch đã có thể xuất bán, đầu ra ổn định, mang lại thu nhập khoảng 200 triệu đồng/năm sau khi trừ chi phí.

Anh Bùi Văn Đông chia sẻ: "Sau khi chấp hành xong án phạt tù, tôi không có vốn, cũng không biết vay ở đâu để phát triển kinh tế. Nếu vay bên ngoài thì lãi suất cao, áp lực trả nợ lớn. Được Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay với lãi suất thấp, thời gian vay dài, không phải thế chấp tài sản nên tôi mạnh dạn đầu tư nuôi ếch. Giờ có thu nhập ổn định, tôi yên tâm làm ăn, chăm lo cho gia đình và không còn tự ti như trước."

Mô hình nuôi ếch của anh Bùi Văn Đông, thôn Nội, xã Vĩnh Hưng được đầu tư từ nguồn vốn tín dụng chính sách.

Theo bà Chu Thị Thái - Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn thôn Nội, người chấp hành xong án phạt tù thường có tâm lý mặc cảm, ngại tiếp xúc nên cần sự động viên, đồng hành của cộng đồng. Với lợi thế nắm chắc hoàn cảnh từng hộ dân, Tổ tiết kiệm và vay vốn là cầu nối giữa người vay với Ngân hàng Chính sách xã hội; phối hợp cùng chính quyền địa phương tuyên truyền chính sách, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ và theo dõi quá trình sử dụng vốn. Nhờ đó, nhiều người mạnh dạn đầu tư sản xuất, tự tin hòa nhập cộng đồng và từng bước ổn định cuộc sống.

Đồng hành để người lầm lỡ không tái phạm

Để chính sách tín dụng đến đúng đối tượng, cấp ủy, chính quyền địa phương phối hợp với lực lượng Công an, các tổ chức chính trị - xã hội và Ngân hàng Chính sách xã hội rà soát, bình xét công khai người đủ điều kiện vay vốn. Sau khi giải ngân, các tổ chức nhận ủy thác cùng Tổ tiết kiệm và vay vốn tiếp tục theo dõi, hướng dẫn các hộ sử dụng vốn đúng mục đích, phát huy hiệu quả.

Đến nay, tổng dư nợ chương trình cho vay đối với người chấp hành xong án phạt tù do Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Vĩnh Tường quản lý đạt hơn 7,3 tỷ đồng, với 82 hộ vay.

Ông Đào Đức Luận - Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Vĩnh Tường cho biết: Đơn vị thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương và các tổ chức nhận ủy thác kiểm tra việc sử dụng vốn của từng hộ, bảo đảm đúng mục đích và phát huy hiệu quả. Nhiều mô hình như nuôi gà, cá, ếch mang lại nguồn thu nhập ổn định, giúp các hộ từng bước phát triển kinh tế, vươn lên trong cuộc sống. Quan trọng hơn, khi có việc làm và thu nhập ổn định, người chấp hành xong án phạt tù có thêm động lực xóa bỏ mặc cảm, hòa nhập cộng đồng.

Lãnh đạo Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Vĩnh Tường kiểm tra việc sử dụng nguồn vốn tín dụng chính sách tại hộ vay.

Những đồng vốn chính sách được trao đúng thời điểm không chỉ giúp người chấp hành xong án phạt tù có điều kiện phát triển kinh tế mà còn tiếp thêm niềm tin để họ vươn lên bằng chính sức lao động của mình. Khi được trao cơ hội và đồng hành đúng cách, những người từng lầm lỡ hoàn toàn có thể trở thành những công dân có ích.

Nguyễn Toàn