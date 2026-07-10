Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh huy động gần 2 tỷ đồng nhận đỡ đầu trẻ em mồ côi

Triển khai Tháng hành động Vì trẻ em năm 2026 và kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phú Thọ đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, hướng về trẻ em với tinh thần “Không để trẻ em bị bỏ lại phía sau”.

Đảng ủy, UBND và các cơ quan, doanh nghiệp xã Thanh Ba trao biển hỗ trợ đỡ đầu 20 trẻ em mồ côi trị giá 600 triệu đồng.

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội cơ sở rà soát đối tượng, kết nối đỡ đầu; biểu dương điển hình thực hiện tốt chương trình “Mẹ đỡ đầu”; tích cực vận động nguồn lực xã hội hóa để chung tay bảo vệ, chăm sóc trẻ em mồ côi.

Tại chương trình Tọa đàm kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã biểu dương 5 tập thể, 6 cá nhân có nhiều đóng góp trong thực hiện chương trình. Đồng thời trực tiếp kết nối, vận động các tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm nhận đỡ đầu 59 trẻ em với tổng giá trị cam kết hỗ trợ gần 2 tỷ đồng.

Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hòa Bình trao 5 suất quà "Mẹ đỡ đầu", trị giá 3 triệu đồng/suất.

Các Hội Liên hiệp Phụ nữ cơ sở đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho trên 1.200 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Thiếu nhi; nhận đỡ đầu và trao học bổng cho 233 trẻ mồ côi với tổng kinh phí gần 300 triệu đồng. Sự đồng hành kịp thời là điểm tựa vững chắc về vật chất và tinh thần, tiếp thêm nghị lực để các em vững bước trên con đường học tập, trở thành người có ích cho xã hội.

Thu Hà