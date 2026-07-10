Hội Nông dân tỉnh khẳng định vai trò nòng cốt trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới

Ngày 10/7, Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, các cấp Hội Nông dân tỉnh triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và chăm lo đời sống hội viên.

Toàn tỉnh hiện có 447.787 hội viên nông dân, tăng 3.058 hội viên so với đầu năm. Các cấp Hội đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới 856.900 lượt hội viên, nông dân; mở 52 lớp tập huấn nghiệp vụ cho hơn 3.120 lượt cán bộ Hội, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ và củng cố tổ chức Hội sau sắp xếp.

Toàn cảnh hội nghị.

Toàn tỉnh thành lập mới 91 tổ hội nông dân nghề nghiệp và 25 chi hội nông dân nghề nghiệp, nâng tổng số lên 629 tổ hội và 353 chi hội nghề nghiệp, tạo nền tảng thúc đẩy liên kết sản xuất, phát triển kinh tế tập thể. Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi tiếp tục lan tỏa với 230.155 hội viên đăng ký danh hiệu năm 2026. Các cấp Hội còn hỗ trợ thành lập 28 tổ hợp tác, 9 hợp tác xã, xây dựng 13 mô hình ứng dụng khoa học, kỹ thuật và chuyển đổi số trong sản xuất, tiêu thụ nông sản.

Hoạt động hỗ trợ nông dân được đẩy mạnh với nhiều nguồn lực thiết thực. Hội Nông dân các cấp đang quản lý 545 Quỹ Hỗ trợ nông dân với tổng nguồn vốn trên 191 tỷ đồng; phối hợp tín chấp, ủy thác với các ngân hàng đạt tổng dư nợ 8.271 tỷ đồng. Cùng với đó, Hội phối hợp cung ứng gần 5.000 tấn phân bón trả chậm trị giá gần 40 tỷ đồng và nhiều vật tư phục vụ sản xuất.

Trong xây dựng nông thôn mới, hội viên, nông dân đã hiến 36.410 m2 đất, đóng góp trên 6 tỷ đồng, 31.340 ngày công lao động; tham gia sửa chữa, xây mới 996 km đường giao thông nông thôn; phát quang 1.227 km đường làng, ngõ xóm; nạo vét 1.655 km kênh mương và xây dựng, sửa chữa 147 cầu, cống dân sinh. Công tác an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm với 3.100 suất quà trị giá trên 1,5 tỷ đồng trao tới hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Tỷ lệ hội viên tham gia bảo hiểm y tế đạt 93,54%.

Bên cạnh kết quả đạt được, Hội Nông dân tỉnh cũng thẳng thắn nhìn nhận một số khó khăn như chất lượng hoạt động ở một số cơ sở chưa đồng đều, hạ tầng số còn hạn chế, năng lực chuyển đổi số của một bộ phận cán bộ và hội viên chưa đáp ứng yêu cầu...

Trong 6 tháng cuối năm 2026, các cấp Hội sẽ tiếp tục kiện toàn tổ chức theo mô hình mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế tập thể, nâng cao hiệu quả Quỹ Hỗ trợ nông dân, hỗ trợ xây dựng các mô hình nông nghiệp sinh thái, hữu cơ và tuần hoàn. Đồng thời, tăng cường xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu công tác Hội và phong trào nông dân năm 2026.

Thu Thủy – Nguyễn Toàn