Thời tiết ngày 10/7: Bắc Bộ mưa dông, Trung Bộ nắng nóng

Ngày 10/7, Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ mưa to đến rất to, trong khi Thanh Hóa đến Nam Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng; nhiều vùng biển xuất hiện gió mạnh, sóng lớn và dông lốc.

Ảnh minh họa. Ảnh: Công Mạo/TTXVN

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 10/7 tại các khu vực trên cả nước có sự phân hóa rõ rệt; trong đó khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; khu vực từ Thanh Hóa đến khu vực Huế, các tỉnh thuộc duyên hải Nam Trung Bộ ngày có nắng nóng.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều và đêm 10/7, phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8. Hướng gió Tây đến Tây Nam. Sóng biển cao 2,0-4,0m.

Trong ngày và đêm 10/7, Bắc Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, phía Đông khu vực Giữa Biển Đông và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Trung tâm cảnh báo ngày và đêm 11/7, vùng biển từ Quảng Ngãi đến Cà Mau, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có gió Tây Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng cao 2,0-4,0m; biển động mạnh. Phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió Tây Nam cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng cao 3,0-5,0m; biển động mạnh. Phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Tây đến Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng cao 2,0-4,0m; biển động.

Trung tâm khuyến cáo, toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các vùng biển nêu trên có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và dông lốc, cần thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo và chủ động có phương án đảm bảo an toàn.

Nội dung tin chi tiết tại các khu vực như sau:

Thành phố Hà Nội

- Có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

Khu vực Tây Bắc Bộ

- Có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (thời gian mưa tập trung vào sáng sớm, chiều tối và đêm). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C; nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Đông Bắc Bộ

- Có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (thời gian mưa tập trung vào sáng sớm, chiều tối và đêm). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế

- Ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C, nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, phía Nam có nơi trên 35 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ

- Ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C, nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C, phía Bắc có nơi trên 36 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ

- Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam đến tây cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Khu vực Nam Bộ

- Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh

- Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

Theo TTXVN