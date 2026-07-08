Phát huy vai trò nòng cốt của Hội Chữ thập đỏ trong công tác nhân đạo

Trong nhiệm kỳ 2021 - 2026, tổng trị giá hoạt động nhân đạo của tỉnh Phú Thọ đạt 937,5 tỷ đồng (gấp 2,45 lần so với nhiệm kỳ trước), đóng góp thiết thực vào thực hiện chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh Phú Thọ đã có bước phát triển toàn diện, rõ nét; khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt, cầu nối, điều phối trong hoạt động nhân đạo trên địa bàn tỉnh.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Quỹ Thiện tâm (Tập đoàn Vingroup) tặng quà cho trẻ em khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp xuân Bính Ngọ 2026

Sôi nổi các phong trào và hoạt động nhân đạo

Sau sắp xếp, hợp nhất, công tác phát triển và quản lý hội viên, tình nguyện viên tiếp tục được Hội Chữ thập đỏ quan tâm củng số, mở rộng. Tính đến nay, toàn tỉnh có 172 Hội cơ sở và 1.761 chi hội, 212.559 hội viên, 2.000 tình nguyện viên, 34 câu lạc bộ, đội tình nguyện viên, 276 nghìn thanh thiếu niên Chữ thập đỏ. Sự phát triển về số lượng đi kèm với việc nâng cao chất lượng hoạt động, góp phần hiệu quả vào các phong trào và nhiệm vụ của Hội.

Trước tiên là phong trào “Tết Nhân ái” được triển khai rộng khắp, đồng bộ từ cấp tỉnh đến cơ sở. Trong 5 năm qua, toàn tỉnh đã vận động và trao tặng trên 579 nghìn suất quà Tết cho các hộ gia đình nghèo, cận nghèo, người khuyết tật, gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam và những người dễ bị tổn thương với tổng trị giá trên 311 tỷ đồng. Nổi bật trong phong trào là các “Hội chợ Vui Xuân – Đón Tết”, “Chợ tết nhân ái”, “Gian hàng không đồng” ...được tổ chức tại nhiều địa phương, tạo không khí ấm áp, gắn kết cộng đồng, đồng thời kết hợp trao quà, khám chữa bệnh miễn phí và các trò chơi dân gian.

Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” tiếp tục được triển khai sâu rộng, trở thành một hoạt động lớn, xuyên suốt, mang ý nghĩa thiết thực và sức lan tỏa mạnh mẽ. Các cấp Hội đã rà soát, lập hồ sơ địa chỉ tại cơ sở và cập nhật dữ liệu trên App Thiện Nguyện với 4.861 địa chỉ được đăng tải, tạo nền tảng vững chắc cho việc hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng. Trong 5 năm qua, Cuộc vận động đã trợ giúp 8.124 lượt người với tổng giá trị 19,186 tỷ đồng.

Mô hình “Nhà nhân đạo”, công trình nhân đạo được coi là một trong những thế mạnh nổi bật của Hội Chữ thập đỏ các cấp, thể hiện rõ trách nhiệm xã hội và tinh thần nhân đạo trong cộng đồng. Trong những năm qua, Hội đã phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và người dân địa phương để vận động, hỗ trợ xây dựng mới 813 căn nhà cho các hộ gia đình khó khăn, mỗi căn trị giá từ 50 đến 100 triệu đồng, với tổng giá trị 74,578 tỷ đồng.

Tháng Nhân đạo (tháng 5 hàng năm) là tháng cao điểm toàn dân làm nhân đạo, lan tỏa tinh thần yêu thương và thu hút sự tham gia mạnh mẽ của cộng đồng. Qua các năm, phong trào đã vận động được 111,271 tỷ đồng, trợ giúp 152.852 lượt người có hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình “Ngân hàng bò” là một mô hình sinh kế bền vững, mang lại hiệu quả lâu dài cho các hộ nghèo, hộ có nạn nhân chất độc da cam, hộ người khuyết tật và nhiều gia đình đã thoát nghèo sau khi được hỗ trợ. Trong nhiệm kỳ, toàn Hội đã vận động và trao tặng 459 con bò và 167 con bò sinh thêm, đạt tổng trị giá 6,955 tỷ đồng.

Các hoạt động cứu trợ thường xuyên, đột xuất được các cấp Hội Chữ thập đỏ đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và chính quyền địa phương triển khai hiệu quả. Kết quả, toàn Hội đã trợ giúp thường xuyên được 118.655 địa chỉ nhân nhân đạo và hỗ trợ đột xuất cho 685.738 lượt người với tổng trị giá 239,952 tỷ đồng.

Tích cực tham tham chăm sóc sức khoẻ Nhân dân

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Thọ luôn giữ vai trò chủ động, tiên phong, có mặt ngay từ đầu trong công tác phòng ngừa và ứng phó thiên tai. Hội đã thực hiện việc đào tạo, tập huấn sơ cấp cứu, chuẩn bị lực lượng, trang thiết bị thiết yếu và thành lập các đội ứng phó thảm họa cấp xã, cấp tỉnh. Đồng thời hướng dẫn cộng đồng nâng cao năng lực chủ động phòng ngừa, giảm nhẹ rủi ro và khôi phục đời sống sau thiên tai. Trong nhiệm kỳ, Hội đã hỗ trợ được 129.155 lượt người chịu ảnh hưởng bởi thiên tai với tổng trị giá trên 92,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, Hội đã vận động và kết nối với 1.542 đoàn thiện nguyện trên toàn tỉnh để tổ chức các đoàn đi cứu trợ, kết quả hỗ trợ được trên 1.590 tấn hàng hóa cho 22.668 lượt người với tổng trị giá trên 82 tỷ đồng. Đặc biệt, trong cơn bão Yagi, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Thọ đã trực tiếp hỗ trợ 930 hộ dân tại các xã chịu thiệt hại nặng với tổng trị giá khoảng 2,5 tỷ đồng.

Đóng vai trò quan trọng trong công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, toàn tỉnh hiện có 02 điểm sơ cấp cứu do Hội Chữ thập đỏ tỉnh thành lập trở thành điểm hỗ trợ thiết yếu trong các tình huống nguy cấp xảy ra. Bên cạnh đó, trong nhiệm kỳ qua, Hội đã huấn luyện cho 18.435 cán bộ, tình nguyện viên, công nhân, người lao động, giáo viên và học sinh các trường học trên địa bàn tỉnh, lực lượng tình nguyện viên chữ thập đỏ trực tiếp sơ cấp cứu cho 2.456 trường hợp bị tai nạn, đột quỵ và các tình huống bất ngờ khác; trang bị kiến thức sơ cấp cứu cho hơn 345 nghìn lượt người, giúp họ tự tin bảo vệ bản thân và hỗ trợ cộng đồng.

Hoạt động khám chữa bệnh nhân đạo được Hội Chữ thập đỏ tỉnh được triển khai chặt chẽ. Kết quả, Hội đã tổ chức khám, tặng thuốc miễn phí cho 141.644 lượt người với tổng trị giá 24,328 tỷ đồng..

Mô hình “Bếp ăn tình thương” được duy trì tại các Trung tâm Y tế và Bệnh viện trong tỉnh. Hiện nay toàn Hội có 15 câu lạc bộ, đội tình nguyện hoạt động thường xuyên về mô hình “bếp ăn tình thương. Mỗi ngày, các Câu lạc bộ tình nguyện viên cung cấp trung bình từ 3000–5000 suất ăn miễn phí cho bệnh nhân nghèo và bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, bao gồm cơm, cháo, sữa và nhu yếu phẩm dinh dưỡng. Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã hỗ trợ xây 8 bếp ăn bán trú tại các cơ sở y tế trọng điểm, các trường học vùng sâu. Trong 5 năm qua, toàn Hội đã hỗ trợ được trên 120.430 suất ăn miễn phí với tổng trị giá trên 6 tỷ đồng.

Công tác Hiến máu tình nguyện là một trong những nhiệm vụ được các cấp Hội quan tâm, triển khai thực hiện có hiệu quả. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có 25 câu lạc bộ hiến máu tình nguyện với tổng số 1.450 thành viên. Kết quả, trong nhiệm kỳ đã tiếp nhận được 216.609 đơn vị máu, trị giá 34,66 tỷ đồng, cơ bản đáp ứng được nhu cầu điều trị trong các bệnh viện trên địa bàn tỉnh.

Xác định công tác vận động, xây dựng quỹ là nhiệm vụ chiến lược lâu dài, trong nhiệm kỳ qua, Hội Chữ thập đỏ các cấp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã thường xuyên đổi mới phương thức, cách làm nhằm huy động tối đa nguồn lực cho hoạt động nhân đạo. Các mô hình này đã tạo hiệu ứng tích cực, góp phần giáo dục truyền thống “tương thân tương ái” của dân tộc. Hiện nay, Hội Chữ thập đỏ tỉnh duy trì nguồn kinh phí ủng hộ thường xuyên từ 250–300 triệu đồng/năm cho cấp tỉnh; các cơ sở duy trì ủng hộ thường xuyên đạt từ 5–10 triệu đồng/năm.

Đồng chí Lê Thị Quỳnh Trang - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Thọ cho biết: Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Thọ phấn đấu đến năm 2030 sẽ trở thành tổ chức vững mạnh, năng động và chuyên nghiệp, sẵn sàng ứng phó kịp thời với mọi tình huống nhân đạo. Hội triển khai đồng bộ các hoạt động chăm sóc sức khỏe, phòng ngừa thiên tai, trợ giúp người có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức hiến máu tình nguyện, hiến mô, bộ phận cơ thể người, đồng thời triển khai hoạt động sơ cấp cứu dựa vào cộng đồng. Hội cũng chú trọng giáo dục trách nhiệm cộng đồng trong học sinh, cán bộ và hội viên. Các chương trình, phong trào nhân đạo được tổ chức thiết thực, đúng đối tượng, góp phần thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội của tỉnh. Tầm nhìn đến năm 2045, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Thọ sẽ trở thành tổ chức nhân đạo có tầm ảnh hưởng rộng khắp, uy tín, bền vững và gắn bó chặt chẽ với cộng đồng. Hội là điểm tựa xã hội quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng sống, thúc đẩy sự gắn kết, ổn định và hạnh phúc của người dân. Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Thọ sẽ tiếp tục là lực lượng nòng cốt trong việc xây dựng xã hội nhân văn, đảm bảo an sinh xã hội và phát triển bền vững, định hình những giá trị nhân đạo chung của toàn tỉnh trong tương lai.

Dương Liễu