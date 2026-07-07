Thời tiết ngày 7/7: Bắc Bộ có nơi nắng nóng, Quảng Ninh cảnh báo lũ quét

Dự báo này 7/7, Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, trong khi Quảng Ninh tiếp tục có mưa, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất; các khu vực tại Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông.

Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 7/7, khu vực Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng. Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cùng với đó, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin, trong 3-6 giờ tới, khu vực tỉnh Quảng Ninh tiếp tục có mưa. Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại khu vực này.

Cụ thể, từ 5 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 5-15mm, có nơi trên 30mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh trên, đặc biệt tại các xã/phường: Móng Cái 3, Móng Cái 1, Móng Cái 2; Đầm Hà, Hải Ninh, Hải Sơn, Quảng Tân, Vĩnh Thực. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 00 giờ đến 4 giờ ngày 7/7, khu vực tỉnh Quảng Ninh đã có mưa vừa, mưa to như: Đoan Tĩnh 70,8mm, Đầm Hà 61,8mm,...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc tỉnh Quảng Ninh đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Thời tiết trên biển

Trên biển, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, hiện ở đặc khu Bạch Long Vĩ đã có gió giật cấp 7-8. vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác.

Dự báo, ngày và đêm 7/7 Bắc vịnh Bắc Bộ ngày cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Từ đêm gió giảm dần, sóng cao 2-3m.

Ngoài ra, ở vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy.

Cảnh báo: ngày và đêm 8/7, khu vực từ Khánh Hòa đến Lâm Đồng có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng cao từ 2-3m, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 7/7

Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, riêng khu vực Lai Châu-Điện Biên 28-31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam đến Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, vùng núi có nơi dưới 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Thành phố Hà Nội ngày nắng; chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông. Gió Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

Theo TTXVN