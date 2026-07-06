Siết chặt an toàn từ nhà máy đến công trường

Cùng với nhịp độ sản xuất và thi công ngày càng sôi động, yêu cầu bảo đảm an toàn lao động trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Từ nhà máy đến công trường, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đang triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm xây dựng môi trường làm việc an toàn. Bên cạnh đầu tư trang thiết bị và hoàn thiện quy trình quản lý, việc nâng cao ý thức chấp hành của người lao động được xác định là yếu tố then chốt để phòng ngừa tai nạn lao động.

Hoạt động sản xuất tại Công ty TNHH De Heus Chi nhánh Vĩnh Phúc luôn gắn với yêu cầu bảo đảm an toàn lao động.

Tại Công ty TNHH De Heus Chi nhánh Vĩnh Phúc (xã Bình Nguyên), an toàn lao động được xác định là yêu cầu xuyên suốt trong mọi hoạt động sản xuất. Với phương châm “Làm việc an toàn để trở về an toàn sau mỗi ca sản xuất”, doanh nghiệp luôn chú trọng xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, đảm bảo an toàn cho người lao động.

Ngay từ khi nhận việc, người lao động được tập huấn về quy trình làm việc an toàn, hướng dẫn nhận diện các yếu tố nguy hiểm và kỹ năng xử lý tình huống phát sinh. Trong quá trình sản xuất, cán bộ quản lý thường xuyên kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định; những trường hợp vi phạm đều được nhắc nhở, xử lý kịp thời nhằm nâng cao kỷ luật lao động và phòng ngừa rủi ro.

Cùng với công tác đào tạo, doanh nghiệp đầu tư đồng bộ hệ thống biển báo, biển cảnh báo tại các khu vực sản xuất, vị trí đặt máy móc, lối đi và những nơi có nguy cơ mất an toàn. Lối đi dành cho người lao động và tuyến di chuyển của phương tiện được phân định rõ bằng vạch kẻ, góp phần hạn chế nguy cơ va chạm trong quá trình làm việc. Người lao động được trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân như quần áo, mũ, giày, găng tay, áo phản quang và các thiết bị phù hợp với từng vị trí công việc.

Anh Đỗ Xuân Tới, công nhân Công ty cho biết: Việc đầu tư trang thiết bị và xây dựng môi trường làm việc an toàn chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi mỗi người lao động nâng cao ý thức chấp hành các quy định. Chủ động sử dụng đầy đủ phương tiện bảo hộ, tuân thủ quy trình làm việc và không chủ quan trước các nguy cơ tiềm ẩn chính là cách bảo vệ bản thân, đồng nghiệp và gia đình. Khi doanh nghiệp và người lao động cùng chung tay xây dựng văn hóa an toàn, môi trường làm việc sẽ ngày càng an toàn, hiệu quả và hạn chế tối đa rủi ro.

Không chỉ tại các nhà máy, công tác bảo đảm an toàn lao động cũng được chú trọng tại các công trình xây dựng - lĩnh vực luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn lao động.

Tại dự án nhà ở xã hội Flora Cera Garden do Công ty Cổ phần IEC Vĩnh Phúc làm chủ đầu tư, triển khai tại Khu thiết chế Công đoàn Khu công nghiệp Bá Thiện (xã Bình Tuyền), hàng trăm kỹ sư, cán bộ kỹ thuật và công nhân đang khẩn trương thi công các hạng mục để bảo đảm tiến độ.

Song song với mục tiêu hoàn thành dự án đúng kế hoạch, chủ đầu tư và đơn vị thi công luôn đặt an toàn lao động ngang hàng với tiến độ và chất lượng công trình.

Dự án nhà ở xã hội Flora Cera Garden nhìn từ trên cao, nơi các hạng mục thi công đang được triển khai, gắn với yêu cầu bảo đảm an toàn lao động và tiến độ xây dựng.

Để hạn chế tối đa nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, đơn vị thi công triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như: lắp đặt hệ thống biển báo tại các vị trí nguy hiểm, khoanh vùng khu vực thi công, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào công trường, đồng thời trang bị đầy đủ mũ bảo hộ, giày bảo hộ, dây đai an toàn và các phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động. Trước mỗi ca làm việc, công nhân đều được phổ biến các yêu cầu về an toàn, đặc biệt đối với các hạng mục thi công trên cao và khu vực sử dụng máy móc, thiết bị cơ giới.

Theo anh Trương Chí Luân, công nhân đang làm việc tại dự án, việc đội mũ bảo hộ, mang giày bảo hộ, sử dụng dây an toàn khi làm việc trên cao và chấp hành đúng quy trình thi công là yêu cầu bắt buộc đối với mỗi người lao động. Trong môi trường xây dựng tiềm ẩn nhiều rủi ro, chỉ một phút chủ quan hoặc không sử dụng đầy đủ phương tiện bảo hộ cũng có thể dẫn đến hậu quả đáng tiếc. Vì vậy, bên cạnh sự quan tâm của chủ đầu tư và đơn vị thi công, ý thức tự giác của mỗi công nhân là yếu tố quan trọng nhất để bảo đảm an toàn trong lao động.

Ông Nguyễn Ngọc Giáp, Chỉ huy trưởng công trình cho biết: "Công tác an toàn lao động được duy trì xuyên suốt trong quá trình thi công thông qua việc kiểm tra, giám sát thường xuyên tại hiện trường. Trước mỗi ca làm việc, công nhân đều được phổ biến các yêu cầu về an toàn. Trong quá trình thi công, lực lượng giám sát thường xuyên kiểm tra việc sử dụng phương tiện bảo hộ và chấp hành quy trình làm việc; những trường hợp không bảo đảm điều kiện an toàn hoặc cố tình vi phạm đều bị yêu cầu dừng thi công cho đến khi khắc phục đầy đủ.

Công tác an toàn lao động được duy trì xuyên suốt trong quá trình thi công thông qua việc kiểm tra, giám sát thường xuyên tại hiện trường.

Việc siết chặt kỷ luật an toàn không chỉ góp phần bảo vệ sức khỏe, tính mạng người lao động mà còn bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình, hạn chế gián đoạn thi công và nâng cao hiệu quả chung của dự án.

Thực tế cho thấy, nhiều vụ tai nạn lao động vẫn bắt nguồn từ sự chủ quan hoặc không tuân thủ quy trình làm việc. Vì vậy, bên cạnh việc đầu tư trang thiết bị, xây dựng quy trình quản lý và tăng cường kiểm tra, việc năng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người lao động vẫn là giải pháp quan trọng nhất để phòng ngừa rủi ro.

Khi doanh nghiệp coi an toàn là một phần của văn hóa sản xuất, người lao động nghiêm túc chấp hành quy định và cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra, giám sát, môi trường làm việc sẽ ngày càng an toàn hơn, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, bảo đảm tiến độ công trình và phát triển bền vững.

Nguyễn Toàn