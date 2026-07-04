Cháy xưởng nội thất ô tô tại xã Phù Ninh, nhiều tài sản bị thiêu rụi

Rạng sáng 4/7 đã xảy ra vụ cháy tại xưởng nội thất ô tô ở tổ dân phố 24, xã Phù Ninh (khu 10 cũ), khiến phần lớn tài sản bên trong bị thiêu rụi. Rất may, vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Hiện trường vụ cháy xưởng nội thất ô tô.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ 15 phút, người dân phát hiện ngọn lửa bùng phát dữ dội từ xưởng nội thất ô tô. Do bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên đám cháy nhanh chóng bùng phát dữ dội, khói đen bốc cao.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, người dân đã nhanh chóng thông báo cho chủ cơ sở, đồng thời phối hợp triển khai các biện pháp khống chế đám cháy, ngăn ngừa lan sang khu vực xung quanh. Đến khoảng hơn 7 giờ cùng ngày, đám cháy được khống chế hoàn toàn.

Vụ cháy đã thiêu rụi hầu hết máy móc, vật dụng và nhiều tài sản bên trong xưởng, gây thiệt hại lớn về tài sản. May mắn, thời điểm xảy ra vụ cháy không có người bị mắc kẹt hoặc bị thương.

Theo nhận định ban đầu của những người có mặt tại hiện trường, nguyên nhân vụ cháy có khả năng do chập điện; nguyên nhân chính thức đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Hoài Vũ