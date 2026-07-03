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Khai mạc chung kết Hội thi Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở giỏi tỉnh Phú Thọ lần thứ I năm 2026

Ngày 3/7, UBND tỉnh tổ chức chung kết Hội thi Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở giỏi tỉnh Phú Thọ lần thứ I năm 2026.

Dự và chỉ đạo hội thi có đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội thi. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thu Hương - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.

Khai mạc chung kết Hội thi Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở giỏi tỉnh Phú Thọ lần thứ I năm 2026Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội thi phát biểu khai mạc hội thi.

Sau các vòng thi từ cấp xã, 7 đội thi xuất sắc nhất đến từ các xã, phường: Vĩnh Phúc, Thổ Tang, Việt Trì, Đoan Hùng, Cẩm Khê, Đà Bắc và Tân Hòa đã góp mặt tại vòng chung kết. Các đội thi tranh tài ở ba phần thi là tài năng, kiến thức và xử lý tình huống.

Phát biểu khai mạc hội thi, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu nhấn mạnh, Hội thi Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở giỏi tỉnh Phú Thọ lần thứ I năm 2026 là hoạt động chính trị có ý nghĩa thiết thực, góp phần tuyên truyền sâu rộng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Đây cũng là diễn đàn để lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ và khả năng xử lý hiệu quả các tình huống phát sinh từ thực tiễn.

Khai mạc chung kết Hội thi Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở giỏi tỉnh Phú Thọ lần thứ I năm 2026Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu tặng hoa chúc mừng hội thi.

Khai mạc chung kết Hội thi Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở giỏi tỉnh Phú Thọ lần thứ I năm 2026Đồng chí Phạm Thị Thu Hương - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy trao hoa và cờ lưu niệm tặng các đội thi.

Để hội thi đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban Giám khảo, Tổ Thư ký phát huy tinh thần trách nhiệm, làm việc công tâm, khách quan, chính xác; các đội thi đoàn kết, bình tĩnh, tự tin, phát huy tối đa kiến thức, kỹ năng và bản lĩnh, mang đến những phần thi chất lượng, ấn tượng.

Thông qua hội thi, đồng chí mong muốn lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tiếp tục được bồi dưỡng, rèn luyện kiến thức, kỹ năng, nâng cao năng lực xử lý các tình huống thực tiễn. Qua đó nâng cao công tác bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng thế trận an ninh Nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Khai mạc chung kết Hội thi Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở giỏi tỉnh Phú Thọ lần thứ I năm 2026Đại diện Ban Giám đốc Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng các đội thi.

Lê Minh


Lê Minh

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Phó chủ tịch UBND tỉnh Hội thi An ninh trật tự tỉnh Phú Thọ Tỉnh ủy Gia bảo giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc Đoan Hùng Ban tuyên giáo
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