Ra mắt Ban liên lạc đồng đội Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hòa Bình (cũ)

Ngày 15/8, tại Trung đoàn 814, Ban liên lạc đồng đội Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Hòa Bình (cũ) tổ chức ra mắt và gặp mặt kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Tỉnh đội bộ dân quân Hòa Bình (16/8/1947 - 16/8/2026). Đến dự có Đại tá Bùi Văn Mai - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ; các thế hệ cán bộ, chiến sĩ từng công tác tại Bộ CHQS tỉnh Hòa Bình (cũ).

Thay mặt Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ, Đại tá Bùi Văn Mai - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban liên lạc.

Tại buổi gặp mặt, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ cùng ôn lại truyền thống 79 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Hòa Bình (cũ). Cách đây 79 năm, ngày 16/8/1947, Tỉnh đội bộ dân quân Hòa Bình (tiền thân của Bộ CHQS tỉnh Hòa Bình) được thành lập.

Trong kháng chiến chống Pháp, Tỉnh đội bộ dân quân Hòa Bình đã cùng với quân và dân Hòa Bình phát huy hiệu quả thế trận chiến tranh nhân dân. Nhiều trận đánh du kích bằng vũ khí tự tạo đã gây tổn thất cho quân địch, góp phần đập tan ý đồ đánh nhanh, thắng nhanh, chiếm và kiểm soát vùng núi rừng Tây Bắc của thực dân Pháp. Trong các chiến dịch, Hòa Bình vừa là tiền tuyến chiến đấu vừa là địa bàn tập kết, trung chuyển lực lượng, vũ khí, lương thực, thực phẩm cho chiến trường, góp phần tạo nên những chiến công vẻ vang.

Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ ôn lại truyền thống của lực lượng vũ trang tỉnh Hòa Bình (cũ).

Trong kháng chiến chống Mỹ, LLVT cùng Nhân dân địa phương tiếp tục “chắc tay súng, vững tay cày” với tinh thần “Tất cả vì miền Nam ruột thịt”. Quân và dân Hòa Bình đã anh dũng chiến đấu, góp phần cùng cả nước làm nên thắng lợi mùa Xuân năm 1975. Trong chiến tranh bảo vệ biên giới và thực hiện nhiệm vụ quốc tế, nhiều cán bộ, chiến sĩ quê hương Hòa Bình tiếp tục chiến đấu, hy sinh. Nhiều liệt sĩ được truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân.

Trong hơn 40 năm đổi mới, LLVT tiếp tục chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; xây dựng LLVT cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Ban liên lạc đồng đội Bộ CHQS tỉnh Hòa Bình (cũ) ra mắt tại buổi gặp mặt.

Qua 79 năm xây dựng và trưởng thành, Bộ CHQS tỉnh Hòa Bình (cũ) đã trở thành môi trường rèn luyện, đào tạo nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ. Nhiều đồng chí được giao đảm nhiệm các cương vị quan trọng trong Quân đội. Từ cuối tháng 6/2025, Bộ CHQS tỉnh Hòa Bình thuộc Quân khu 3 được điều chuyển nguyên trạng về trực thuộc Quân khu 2, sáp nhập vào Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ. Việc sáp nhập này là một phần trong nhiệm vụ sáp nhập 3 tỉnh: Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình thành tỉnh Phú Thọ mới. Theo đó, nhiều cán bộ, chiến sĩ được điều động đến công tác tại các cơ quan, đơn vị mới; nhiều người đã nghỉ hưu theo chế độ.

Dù còn công tác hay đã nghỉ hưu, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ từng công tác tại Bộ CHQS tỉnh Hòa Bình (cũ) vẫn phát huy truyền thống đơn vị, là những tấm gương trong công tác, lao động và cuộc sống, góp phần làm đẹp thêm hình ảnh người quân nhân cách mạng.

Ban liên lạc đồng đội Bộ CHQS tỉnh Hòa Bình (cũ) được thành lập nhằm tạo môi trường để các thế hệ cán bộ, chiến sĩ tiếp tục gắn kết. Qua đó, động viên cán bộ, chiến sĩ giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Mạnh Hùng