Sôi nổi phong trào “3 nhất”

Từ ngày 1/8/2026 đến ngày 19/10/2026, đợt thi đua cao điểm với chủ đề “80 ngày hành động quyết thắng - Thi đua giành 3 nhất” đang lan tỏa sâu rộng trong lực lượng vũ trang tỉnh.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh giao nhiệm vụ huấn luyện Đại đội Dân quân Pháo binh 85mm xã Cao Phong.

Tại Bộ CHQS tỉnh, Đảng ủy, chỉ huy các cấp đã quán triệt nghiêm túc, triển khai đồng bộ các nội dung thi đua, với mục tiêu trọng tâm: Nhận thức, trách nhiệm, ý chí quyết tâm cao nhất; thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả cao nhất; tổ chức các hoạt động hiệu quả nhất. Theo đó, 100% thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cán bộ, chiến sĩ cam kết phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

Theo Thượng tá Nguyễn Công Tuấn - Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ CHQS tỉnh, đợt thi đua nhằm tạo khí thế sôi nổi, động viên cán bộ, chiến sĩ phát huy truyền thống, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật. Đây là động lực để các đơn vị tiếp tục nỗ lực, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, lập thành tích thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”.

Xã Hợp Lý tổ chức luyện tập tổng hợp diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ xã năm 2026.

Tại các đơn vị, địa phương, khí thế thi đua được thể hiện rõ qua những ngày luyện tập phương án sẵn sàng chiến đấu, diễn tập phòng thủ dân sự, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2026.

Tại xã Cao Phong, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo huấn luyện Đại đội Dân quân Pháo binh 85mm. Đây là chương trình huấn luyện định kỳ hằng năm nhằm nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn cho lực lượng dân quân tự vệ. Thông qua đợt huấn luyện, lực lượng dân quân pháo binh xã Cao Phong nắm chắc vị trí, tầm quan trọng của nhiệm vụ, thuần thục các động tác, sử dụng thành thạo vũ khí, trang bị; làm cơ sở nâng cao chất lượng huấn luyện những năm tiếp theo và đáp ứng tốt yêu cầu sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống.

Đồng chí Bùi Tiến Dũng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Cao Phong, cho biết: Tham gia đợt huấn luyện có 30 học viên là cán bộ đại đội, trung đội, khẩu đội và các chiến sĩ pháo thủ. Trong thời gian 12 ngày, các học viên được nghiên cứu, học tập các nội dung về giáo dục chính trị, quân sự chung, công tác hậu cần - kỹ thuật và quân y. Trọng tâm đợt huấn luyện là đi sâu vào chuyên ngành pháo binh, chiến thuật pháo binh, công tác tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu.

Tại các xã Mường Bi, Đức Nhàn, Minh Hòa, Cự Đồng, Hợp Lý... cũng đang tích cực chuẩn bị, tổ chức luyện tập, diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ cấp xã; đồng thời sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó với thiên tai, bão lũ. Các đội lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ CHQS tỉnh phối hợp chặt chẽ với các địa phương, khẩn trương tiến hành các bước, bảo đảm hoàn thành sớm kế hoạch đề ra.

Công binh Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ tham gia rà phá bom mìn, vật nổ tại xã Bản Máy, tỉnh Tuyên Quang.

Sau nửa tháng triển khai đợt thi đua cao điểm “80 ngày hành động quyết thắng - Thi đua giành 3 nhất” đã ghi dấu rõ nét ở các nội dung thi đua. Các đơn vị chấp hành nghiêm nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, không để xảy ra vi phạm nghiêm trọng. Lực lượng vũ trang tỉnh hoàn thành 100% chỉ tiêu huấn luyện. Trong đó, đã chỉ đạo diễn tập chiến thuật cấp trung đội (3 trung đội), kết quả 100% đạt khá, giỏi, bảo đảm an toàn. Hiện đang triển khai công tác chuẩn bị diễn tập đối kháng của Trung đoàn 834 và Trung đoàn 814; diễn tập động viên của Trung đoàn 753. Công tác sẵn sàng chiến đấu được duy trì nghiêm; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. 100% văn bản không mật được xử lý trên môi trường điện tử; cán bộ, chiến sĩ thành thạo kỹ năng số, khai thác hiệu quả các nền tảng phục vụ nhiệm vụ. Phong trào “Bình dân học vụ số” góp phần nâng cao năng lực công nghệ thông tin trong toàn lực lượng...

Với khí thế thi đua sôi nổi, đã và đang xuất hiện những tập thể, cá nhân tiêu biểu, trở thành những ngọn cờ đầu trong phong trào thi đua yêu nước, góp thêm sắc đỏ cho lá cờ Cách mạng Tháng Tám; để ngày lễ lớn của dân tộc càng thêm ý nghĩa và hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” tiếp tục tỏa sáng trong thời kỳ mới.

Huy Thắng