Vĩnh Thành xây dựng thế trận an ninh vững chắc từ cơ sở

Quán triệt quan điểm “cơ sở là nền tảng, Nhân dân là trung tâm”, thời gian qua, Công an xã Vĩnh Thành đổi mới tư duy, nâng cao tinh thần trách nhiệm, triển khai đồng bộ các giải pháp nghiệp vụ, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc từ cơ sở.

Công an xã Vĩnh Thành ra quân triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy, hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026.

Ngay sau khi hợp nhất, Vĩnh Thành đã kiện toàn, công nhận các tổ bảo vệ an ninh, trật tự tại các thôn với tổng số 75 đồng chí. Công tác quản lý, biên chế, bảo đảm chế độ, chính sách được thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Cùng với ổn định tổ chức, phong trào thi đua “Ba nhất” do Bộ Công an và Công an tỉnh phát động đã được triển khai sâu rộng và lan tỏa bằng những việc làm thiết thực hằng ngày.

Anh Nguyễn Văn Tú, thôn Tân Cương chia sẻ: “Từ ngày có lực lượng công an chính quy và các tổ bảo vệ an ninh, trật tự, Nhân dân yên tâm. Các thủ tục hành chính hay đăng ký định danh điện tử đều được lực lượng Công an hướng dẫn chu đáo ngay tại nhà văn hóa thôn nên thuận tiện”.

Thượng tá Hoàng Minh Khanh - Trưởng Công an xã khẳng định: “Các tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở giúp địa phương phát hiện, giải quyết kịp thời các mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân và các vụ việc phát sinh ngay từ khi mới manh nha, giữ vững bình yên địa bàn trong mọi tình huống”.

Lực lượng Công an xã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm; tăng cường quản lý đối tượng, phát hiện và giải quyết các vụ việc ngay từ cơ sở. Đồng thời, đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nhờ đó, phạm pháp hình sự được kiềm chế và kéo giảm.

Tính từ tháng 11/2025 - 7/2026, trên địa bàn xã Vĩnh Thành xảy ra 6 vụ phạm pháp hình sự, giảm 8 vụ so với cùng kỳ, tạo môi trường ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Trên mặt trận đấu tranh với tội phạm ma túy, Công an xã đã tham mưu tổ chức ra quân hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026 với chủ đề “Chung một quyết tâm xây dựng xã không ma túy”. Đơn vị đã rà soát, xét nghiệm toàn bộ số người nghi vấn và công nhân tại các doanh nghiệp trên địa bàn; đồng thời quản lý, giáo dục các nhóm thanh, thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật, triệt xóa các điểm nguy cơ ngay từ khi mới manh nha.

Công an xã đã tham mưu xây dựng mô hình “Quản lý, phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh, thiếu niên”, huy động sự phối hợp chặt chẽ giữa Công an - gia đình - nhà trường - Đoàn Thanh niên để cảm hóa, giáo dục những trường hợp thanh, thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật.

Lực lượng Công an xã hướng dẫn người dân kích hoạt tài khoản VNeID trong chương trình “Mùa hè số”.

Công an xã cũng tăng cường chuyển đổi số, thực hiện Đề án 06 với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” khi triển khai hiệu quả chiến dịch “Mùa hè số cùng VNeID”. Đơn vị đã huy động 100% cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trực tiếp đến các nhà văn hóa thôn để hướng dẫn người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2, tích hợp tài khoản an sinh xã hội, bảo hiểm y tế, giấy phép lái xe và sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Đến nay, công an xã đã kích hoạt thành công gần 1.500 tài khoản VNeID mức độ 2, đăng ký cho hơn 100 cơ quan, tổ chức và tích hợp hơn 1.000 tài khoản an sinh xã hội.

Bên cạnh đó, Công an xã xây dựng mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”; tăng cường công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; tham gia khắc phục hậu quả thiên tai. Đơn vị cũng đã cảm hóa 66 lượt đối tượng thi hành án ngoài cộng đồng tái hòa nhập xã hội.

Trên không gian mạng, Công an xã đã phối hợp phát hiện, vận động người dân bóc gỡ các tài khoản bị lôi kéo tham gia các hội, nhóm chống đối, kiên quyết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Qua đó, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc từ cơ sở, giữ cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho Nhân dân.

Ngọc Thắng