Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Công ty TNHH Công nghệ COSMOS 1

Sáng 12/8, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) năm 2026 do Công ty TNHH Công nghệ COSMOS 1 (Khu công nghiệp Thụy Vân) tổ chức. Đây là đơn vị được Ban Chỉ đạo Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh Phú Thọ tổ chức “điểm” Ngày hội với chủ đề “Vững an ninh - Chắc sản xuất - Phát triển bền vững”.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long và Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông tặng hoa chúc mừng công ty tại ngày hội.

Dự ngày hội, về phía trung ương có các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Văn Long - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước; đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an, các cục nghiệp vụ, Bộ Công an.

Về phía tỉnh Phú Thọ có các đồng chí: Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh...

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu chỉ đạo tại ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân biểu dương Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân tỉnh Phú Thọ đã quyết liệt, sáng tạo trong triển khai phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với nhiều nội dung, hình thức phong phú, sáng tạo, đạt nhiều kết quả tích cực. Nhiều mô hình tự quản được duy trì, nhân rộng và phát huy, góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao quà tặng công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh: Nghị quyết số 22-NQ/TW về Chiến lược An ninh quốc gia đã xác định giữ vững an ninh quốc gia là điều kiện tiên quyết cho hòa bình, ổn định và phát triển nhanh, bền vững; đồng thời, phát triển chính là nền tảng của an ninh bền vững.

Để phát huy hơn nữa sức mạnh của quần chúng Nhân dân cùng với vai trò nòng cốt của lực lượng công an và các lực lượng chính quy khác trong bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, Phó Chủ tịch nước yêu cầu các cấp, các ngành, đơn vị, doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới; xác định bảo vệ ANTQ là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng Công an nhân dân giữ vai trò nòng cốt.

Đồng chí nêu rõ, cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở cần chuyển mạnh từ tư duy bảo đảm an ninh chủ yếu để ứng phó, xử lý sang an ninh chủ động, an ninh kiến tạo, an ninh phục vụ phát triển; kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, trong đó lấy “xây” làm cơ bản; chủ động phòng ngừa, phát hiện và giải quyết các nguy cơ từ sớm, từ xa, từ cơ sở, không để những vấn đề nhỏ tích tụ thành vấn đề lớn, không để hình thành “điểm nóng”, bị động, bất ngờ.

Đặc biệt, phải thực hiện tốt nguyên tắc “phát triển đến đâu, an ninh đến đó”; mỗi chương trình, dự án, mỗi doanh nghiệp, mỗi không gian phát triển mới đều phải đồng thời tính đến yêu cầu bảo đảm an ninh. Xây dựng nền an ninh Nhân dân, thế trận an ninh Nhân dân hiện đại, đa tầng, liên hoàn, toàn diện trên nền tảng thế trận lòng dân vững chắc.

Cùng với đó, đồng chí yêu cầu tiếp tục đưa phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ ngày càng thấm sâu vào đời sống xã hội; đổi mới nội dung, hình thức tổ chức phù hợp; gắn phong trào với các phong trào thi đua yêu nước; kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo, gương người tốt, việc tốt. Đặc biệt, phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ cần được gắn liền với nhiệm vụ xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, góp phần hình thành và xây dựng văn hoá thượng tôn pháp luật, ý thức cộng đồng và trách nhiệm công dân. Từng bước hình thành “trật tự tự thân” của xã hội, trong đó mỗi người tự giác điều chỉnh hành vi trên cơ sở pháp luật, đạo đức, văn hóa và trách nhiệm xã hội.

Đồng thời, cần coi trọng xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong doanh nghiệp, khu công nghiệp và đội ngũ công nhân, người lao động. Gắn bảo đảm an ninh, trật tự với an toàn sản xuất, bảo vệ tài sản, bí mật kinh doanh, công nghệ, dữ liệu; phòng, chống cháy, nổ, tội phạm, ma túy, tín dụng đen, cờ bạc, lừa đảo trên không gian mạng. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, xây dựng và nhân rộng các mô hình tự quản phù hợp, xây dựng văn hóa doanh nghiệp kỷ cương, lành mạnh. Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân mong muốn Công ty TNHH Công nghệ COSMOS 1 tiếp tục phát huy kết quả đạt được, không ngừng đổi mới nội dung, cách thức thực hiện phong trào, xây dựng môi trường doanh nghiệp an toàn, kỷ cương, văn minh, nhân văn, trở thành một hình mẫu về bảo vệ an ninh trật tự của doanh nghiệp.

Thứ tưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long trao Bằng Khen của Bộ trưởng Bộ Công an tặng cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ ATTQ.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông trao Bằng khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ .

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Công ty TNHH Công nghệ COSMOS 1 là doanh nghiệp có quy mô hàng nghìn lao động, trong quá trình hoạt động, công ty luôn xác định xây dựng môi trường làm việc an toàn, kỷ luật là một trong những yếu tố quan trọng để phát triển bền vững.

Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ được doanh nghiệp triển khai thường xuyên gắn với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh. Công ty duy trì lực lượng bảo vệ chuyên trách, đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị an ninh; đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nội quy, quy định cho người lao động. Cùng với đó, doanh nghiệp thường xuyên phối hợp với lực lượng Công an trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hướng dẫn nghiệp vụ, trao đổi thông tin và nắm bắt tình hình, góp phần giữ vững an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long trao quà tặng công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đã trao 20 suất quà tặng công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn; Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và lãnh đạo Công an tỉnh trao các phần quà tặng tập thể Công ty TNHH Công nghệ COSMOS 1.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cùng các đại biểu thực hiện nghi thức ấn nút ra mắt mô hình “Công đoàn đồng hành giữ gìn an ninh, trật tự doanh nghiệp”, kích hoạt nhóm Zalo “Bản tin An ninh COSMOS 1”.

Tại Ngày hội, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ đã vinh dự được nhận các hình thức khen thưởng của Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh, Công an tỉnh. Cũng trong dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cùng các đại biểu đã ấn nút ra mắt mô hình “Công đoàn đồng hành giữ gìn an ninh, trật tự doanh nghiệp”, kích hoạt nhóm Zalo “Bản tin An ninh COSMOS 1”.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cùng các đại biểu tham quan gian trưng bày, giới thiệu Công ty TNHH COSMOS 1

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cùng các đại biểu tham quan không gian tuyên truyền về an ninh, trật tự.

Lê Hoàng