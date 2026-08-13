Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn yêu cầu hoàn thiện định mức dịch vụ đô thị

Sáng 13/8, đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe trình bày dự thảo các quyết định ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đối với một số dịch vụ đô thị trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn phát biểu kết luận hội nghị.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và một số sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan.

Tại hội nghị, Sở Xây dựng báo cáo 3 dự thảo quyết định, gồm: Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ chiếu sáng đô thị và một số công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên hệ thống đèn tín hiệu giao thông; dịch vụ thoát nước đô thị; dịch vụ cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Sở Xây dựng báo cáo nội dung các dự thảo quyết định.

Các định mức được xây dựng nhằm cụ thể hóa quy định của pháp luật và định mức do Bộ Xây dựng ban hành, đồng thời phù hợp điều kiện thực tế, yêu cầu quản lý của địa phương. Sau khi được ban hành, đây sẽ là căn cứ xác định hao phí vật liệu, nhân công, máy móc, thiết bị; quản lý chi phí, xây dựng giá, đơn giá; lập, thẩm định, phê duyệt dự toán và phương án giá; thực hiện giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu; nghiệm thu, thanh toán, quyết toán kinh phí. Qua đó, tạo cơ sở thống nhất cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tổ chức thực hiện, tăng cường tính công khai, minh bạch, quản lý chặt chẽ chi phí và sử dụng ngân sách nhà nước tiết kiệm, hiệu quả.

Đến nay, các dự thảo đã được Sở Xây dựng lấy ý kiến các sở, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan; đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh; tổng hợp, tiếp thu, giải trình và hoàn thiện trên cơ sở kết quả thẩm định của Sở Tư pháp.

Lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất phát biểu tại hội nghị.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu tập trung làm rõ phạm vi, đối tượng áp dụng và tính phù hợp của các định mức với điều kiện thực tế trên địa bàn; việc kế thừa, vận dụng định mức do Bộ Xây dựng ban hành và bổ sung những nội dung đặc thù của địa phương. Các đại biểu đề nghị tiếp tục rà soát thành phần công việc, mức hao phí vật liệu, nhân công, máy móc, thiết bị đối với từng nhóm dịch vụ, bảo đảm định mức sát thực tế, thuận lợi khi triển khai.

Lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu tại hội nghị.

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn nhấn mạnh, các định mức kinh tế - kỹ thuật đối với dịch vụ chiếu sáng, thoát nước, cây xanh đô thị và quản lý, bảo dưỡng hệ thống đèn tín hiệu giao thông có vai trò quan trọng trong quản lý, duy trì hạ tầng kỹ thuật, phục vụ đời sống người dân. Vì vậy, việc xây dựng định mức phải bảo đảm đầy đủ cơ sở pháp lý, thống nhất, sát thực tế và thuận lợi trong quá trình áp dụng.

Quang cảnh hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng tiếp thu đầy đủ ý kiến tại hội nghị, tiếp tục rà soát, hoàn thiện các dự thảo quyết định và hồ sơ liên quan, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định; phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện thủ tục, phấn đấu hoàn thiện hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền ban hành các quyết định trong tháng 9/2026.

Lê Hoàng