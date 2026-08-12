Khai mạc Kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XX

Sáng 12/8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Phú Thọ khóa XX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã trọng thể tổ chức khai mạc Kỳ họp thứ Tư (Kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ trước khai mạc Kỳ họp.

Chủ tọa Kỳ họp gồm các đồng chí: Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Trung Kiên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Cẩm Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Hồng Lâm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Các đồng chí chủ tọa Kỳ họp.

Dự Kỳ họp có đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy: Bùi Thị Minh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Bùi Huy Vĩnh, Nguyễn Mạnh Sơn; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND; lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh cùng các đại biểu HĐND tỉnh khóa XX.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng các đại biểu dự Kỳ họp.

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Kỳ họp thứ Tư được tổ chức vào thời điểm có ý nghĩa quan trọng, khi Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đang tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, dự án trọng điểm, nâng cao hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 đã đề ra.

Đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Kỳ họp.

Với tinh thần chủ động, linh hoạt và trách nhiệm cao trước cử tri, HĐND tỉnh tổ chức Kỳ họp chuyên đề nhằm kịp thời thể chế hóa các chủ trương, định hướng của Trung ương và Tỉnh ủy; tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách, nâng cao hiệu quả quản lý, phân bổ và sử dụng các nguồn lực đầu tư, tạo hành lang pháp lý vững chắc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ tập trung nghiên cứu, thảo luận và dự kiến thông qua 8 nghị quyết chuyên đề. Trong đó, tập trung vào các nhóm vấn đề then chốt: Sửa đổi, bổ sung quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2026 - 2030; giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 và kế hoạch đầu tư công năm 2026 (đợt 4); phân cấp thẩm quyền cho HĐND cấp xã quyết định phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm vốn ngân sách Nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; quy định chế độ bồi dưỡng đối với lực lượng làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; bãi bỏ một số nghị quyết của HĐND các tỉnh trước khi sáp nhập nhằm bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh phiên khai mạc Kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh khóa XX.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của các nội dung trình Kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, dân chủ, thẳng thắn; tập trung nghiên cứu kỹ tài liệu, phân tích sâu sắc cơ sở pháp lý, tính khả thi, phù hợp thực tiễn của từng nội dung để thống nhất thông qua các nghị quyết có chất lượng cao, sớm đi vào cuộc sống. Đồng chí cũng đề nghị UBND tỉnh và thủ trưởng các cơ quan chuyên môn nâng cao trách nhiệm, chủ động giải trình, làm rõ các vấn đề đại biểu và cử tri quan tâm, bảo đảm kỳ họp thành công tốt đẹp.

Ngay sau phiên khai mạc, dưới sự điều hành của Chủ tọa, HĐND tỉnh đã nghe các báo cáo, tờ trình và thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh.

Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ tiếp tục cập nhật thông tin chi tiết về kỳ họp.

Đinh Vũ