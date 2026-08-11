Quốc hội - Hội đồng nhân dân
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Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Phát triển đô thị

Hôm nay (11/8), Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI bước sang ngày làm việc thứ 9, cho ý kiến đối với một số dự án luật, nghị quyết liên quan đến phát triển đô thị, công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật và dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận.

Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Phát triển đô thị

Các đại biểu Quốc hội dự một phiên thảo luận ở hội trường tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Thủy Nguyên

Theo chương trình Kỳ họp, Quốc hội dành toàn bộ thời gian làm việc buổi sáng để thảo luận ở hội trường về dự án Luật Phát triển đô thị. Bộ trưởng Tư pháp sẽ thay mặt Chính phủ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Buổi chiều, Quốc hội tiếp tục phiên toàn thể ở hội trường, cho ý kiến đối với dự án Nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án (Nghị quyết của Quốc hội thay thế Nghị quyết số 96/2019/QH14 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án).

Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Từ 15 giờ 30 phút, Quốc hội họp riêng, nghe Phó Chủ tịch nước trình bày Tờ trình của Chủ tịch nước về đề nghị phê chuẩn hiệp định liên quan đến Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận.

Bộ trưởng Công Thương, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo thuyết minh về hiệp định liên quan đến Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về đề nghị phê chuẩn hiệp định liên quan đến Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận.

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở tổ về nội dung này.

Theo nhandan.vn


Theo nhandan.vn

 Từ khóa: Phòng chống tội phạm Phó Chủ tịch nước Đại biểu quốc hội Vi phạm pháp luật Phát triển đô thị Ủy ban thường vụ quốc hội nhà máy điện hạt nhân Nghị quyết Ninh thuận Quốc hội thảo luận
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