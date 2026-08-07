Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI:

Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ tham gia thảo luận về các dự án luật

Ngày 7/8, tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, Quốc hội nghe trình bày các tờ trình, báo cáo thẩm tra; thảo luận ở tổ và hội trường về các dự án luật và nghị quyết.

Quốc hội đã nghe trình bày các tờ trình, báo cáo thẩm tra về các dự án: Luật Phát triển đô thị; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện, Luật Viễn thông, Luật Giao dịch điện tử và Luật Chuyển giao công nghệ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ Phạm Đại Dương cùng Đoàn ĐBQH tỉnh tham dự Kỳ họp.

Tiếp đó, các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) thảo luận ở tổ về các dự án trên. Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Phú Thọ thảo luận ở Tổ 15 cùng Đoàn ĐBQH Thành phố Đà Nẵng. Đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ (Tổ trưởng) chủ trì thảo luận.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ Phạm Đại Dương chủ trì thảo luận ở Tổ 15.

Thảo luận dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, ĐBQH tỉnh Phú Thọ Châu Văn Minh đề nghị Luật sửa đổi cần tháo gỡ một số nội dung: Thống nhất giữa các luật chuyên ngành với Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa, trong các quy định về công bố hợp quy và công bố thông tin sản phẩm còn chồng chéo. Thống nhất một số quy định áp dụng cho các sản phẩm dùng chung trong các luật chuyên ngành; ví dụ như điều kiện sản xuất, công bố thông tin sản phẩm, công bố hợp quy giữa sản phẩm thức ăn dùng trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy. Cắt giảm những thủ tục hành chính chồng chéo, không cần thiết...

Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ Châu Văn Minh thảo luận ở tổ.

Thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện, Luật Viễn thông, Luật Giao dịch điện tử và Luật Chuyển giao công nghệ, ĐBQH tỉnh Nguyễn Minh Tuấn cho rằng, trên cả nước có tình trạng các doanh nghiệp không chia sẻ, hoặc chia sẻ không toàn diện về hạ tầng viễn thông để phục vụ nhiệm vụ quốc phòng - an ninh. Đại biểu đề nghị, trong Luật cần thể hiện rõ hơn quy định về chia sẻ hạ tầng dùng chung, đảm bảo phục vụ các nhiệm vụ của đất nước và các nhiệm vụ quốc phòng - an ninh.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ Nguyễn Minh Tuấn thảo luận ở tổ.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở hội trường về các dự án: Nghị quyết của Quốc hội quy định cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các dự án, công trình phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang; Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Đại diện các Bộ Tài chính, Bộ Công an giải trình, làm rõ những vấn đề ĐBQH nêu.

Hà Khánh