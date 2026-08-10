Thường trực HĐND tỉnh: Rà soát toàn diện công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ Tư

Chiều 10/8, dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp cho ý kiến về kết quả thẩm tra các nội dung trình tại Kỳ họp thứ Tư (Kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XX; công tác chuẩn bị kỳ họp cùng các nội dung thuộc thẩm quyền.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh phát biểu kết luận phiên họp.

Tham dự phiên họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Trung Kiên - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Phan Trọng Tấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Cẩm Phương - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Hồng Lâm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan.

Dự kiến tổ chức vào sáng ngày 12/8 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Kỳ họp thứ Tư HĐND tỉnh khóa XX (nhiệm kỳ 2026-2031) sẽ xem xét, quyết nghị 8 nội dung do UBND tỉnh trình, gồm: Điều chỉnh quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2026-2030; Giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2026-2030 và kế hoạch đầu tư công năm 2026 (đợt 4); Phân cấp thẩm quyền cho HĐND cấp xã trong phân bổ, điều chỉnh kế hoạch vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; Xem xét chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng; thông qua danh mục dự án thu hồi đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; Quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư; Bãi bỏ một số nghị quyết của HĐND 3 tỉnh trước sáp nhập nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thái Thịnh báo cáo kết quả thẩm tra các báo cáo, tờ trình tại phiên họp.

Đến nay, Ban Kinh tế - Ngân sách (thẩm tra 6 nội dung) và Ban Pháp chế (thẩm tra 2 nội dung) đã hoàn thành báo cáo thẩm tra đúng quy định. Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh chuẩn bị chu đáo các điều kiện về tài liệu, kịch bản điều hành, công tác hậu cần, lễ tân.

Quang cảnh hội nghị.

Kết luận phiên họp, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của các cơ quan liên quan. Để kỳ họp diễn ra thành công, đồng chí yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiếp thu triệt để ý kiến thẩm tra, hoàn thiện dự thảo nghị quyết bảo đảm chặt chẽ về pháp lý, tính khả thi và bám sát Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Rà soát kỹ danh mục dự án, đặc biệt là các dự án đã bố trí vốn và chuẩn bị khởi công; tuyệt đối không để tình trạng chờ đợi, kéo dài làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân.

Đối với quy định chế độ bồi dưỡng người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư, Thường trực HĐND tỉnh thống nhất áp dụng mức 80% theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy, bảo đảm phù hợp với khả năng cân đối ngân sách địa phương trong tình hình thực tế. Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh hoàn thiện chi tiết chương trình, kịch bản điều hành, bảo đảm kỳ họp diễn ra khoa học, hiệu quả và đúng quy định.

Đinh Vũ