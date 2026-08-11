Top 5 loại rau củ hỗ trợ giảm acid uric

Việc bổ sung các loại rau củ ít purin, giàu nước, tính kiềm và dồi dào chất xơ là một cách hỗ trợ người bệnh gout kiểm soát nồng độ acid uric.

Acid uric tăng cao trong máu là nguyên nhân cốt lõi hình thành nên các tinh thể urate lắng đọng tại ổ khớp, bùng phát những cơn đau gout cấp tính vô cùng khó chịu. Bên cạnh việc dùng thuốc theo phác đồ, việc điều chỉnh chế độ dinh dưỡng đóng vai trò hỗ trợ kiểm soát nồng độ acid uric máu và góp phần tăng đào thải acid uric qua nước tiểu.

Tham khảo 5 loại rau củ phù hợp với người tăng acid uric vì ít purin, giàu nước và chất xơ, có thể hỗ trợ kiểm soát acid uric khi kết hợp với chế độ ăn lành mạnh.

1. Rau cần tây

Rau cần tây rất ít purin, giàu chất xơ, nước. Ảnh minh họa

Một số nghiên cứu tiền lâm sàng cho thấy cần tây chứa các hợp chất chống oxy hóa như apigenin và luteolin, có thể góp phần hỗ trợ giảm phản ứng viêm và ức chế hoạt tính enzyme xanthine oxidase. Tuy nhiên, cần thêm nghiên cứu trên người để khẳng định hiệu quả.

Nhờ chứa nhiều nước và ít năng lượng, cần tây là lựa chọn phù hợp trong chế độ ăn của người tăng acid uric. Có thể sử dụng dưới dạng ép lấy nước uống nguyên chất, làm sinh tố hoặc chế biến thành các món xào nhạt, nấu canh. Nên duy trì sử dụng như một phần của chế độ ăn lành mạnh có thể mang lại lợi ích nhờ các hợp chất chống oxy hóa.

Người đang sử dụng thuốc lợi tiểu, thuốc chống đông hoặc phụ nữ mang thai nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng lượng lớn cần tây hoặc các chế phẩm chiết xuất từ cần tây.

2. Củ cải trắng giúp tăng cường đào thải acid uric

Củ cải trắng là loại rau củ phù hợp với người tăng acid uric và người bệnh xương khớp. Theo các nghiên cứu và các tài liệu dinh dưỡng, củ cải trắng chứa hàm lượng nước cực cao (lên tới khoảng 95%), kết hợp cùng chất xơ và vitamin C dồi dào.

Với hàm lượng nước cao, củ cải trắng góp phần tăng lượng nước đưa vào cơ thể, hỗ trợ quá trình bài tiết nước tiểu đồng thời hỗ trợ duy trì quá trình đào thải acid uric thông qua việc cung cấp nhiều nước và chất xơ trong khẩu phần.

Các chất chống oxy hóa có trong loại củ này cũng góp phần làm giảm các triệu chứng sưng đau do tinh thể urate gây ra tại khớp.

Nên ưu tiên nấu chín như luộc, nấu canh thanh đạm hoặc hấp để làm mềm chất xơ, giúp cơ thể dễ dàng hấp thu dưỡng chất và giảm bớt vị hăng tự nhiên.

Không nên ăn quá nhiều củ cải sống hoặc ăn lúc bụng đói vì tính mát và vị cay nhẹ của củ cải có thể gây kích ứng niêm mạc dạ dày đối với những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm.

3. Dưa chuột hỗ trợ duy trì chế độ ăn ít purin

Việc tiêu thụ dưa chuột giúp tăng cường thể tích nước tiểu, tạo điều kiện thuận lợi để hòa loãng và đào thải lượng acid uric dư thừa ra ngoài cơ thể. Ngoài ra, các hợp chất flavonoid và cucurbitacin trong dưa chuột còn mang lại tác dụng kháng viêm.

Mức tiêu thụ an toàn và hiệu quả là khoảng 1 đến 2 quả vừa (tương đương 150 g - 250 g) mỗi ngày. Nên ăn quả tươi, làm salad trộn nhạt hoặc ép lấy nước uống nguyên chất. Việc này giúp giữ lại trọn vẹn hàm lượng nước, vitamin và các hợp chất chống viêm tự nhiên.

Không nên ăn quá nhiều dưa chuột cùng lúc hoặc ăn khi bụng đói nếu có tiền sử đau dạ dày, vì tính lạnh và hàm lượng nước lớn có thể gây đầy bụng hoặc khó tiêu ở người nhạy cảm.

4. Bí xanh phù hợp với người tăng acid uric

Bí xanh (hay bí đao) từ lâu đã được y học cổ truyền ghi nhận về tính mát, vị ngọt và khả năng thanh nhiệt, giải độc cơ thể. Khi xét dưới góc độ dinh dưỡng hiện đại, bí xanh là thực phẩm có hàm lượng nước cao và ít purin rất phù hợp cho người bị tăng acid uric máu.

Việc bổ sung bí xanh vào các bữa ăn hàng ngày không chỉ giúp lợi tiểu, hỗ trợ thận hoạt động hiệu quả hơn trong việc lọc bỏ chất thải mà còn góp phần hạn chế nguy cơ tích tụ các tinh thể muối urate gây đau nhức xương khớp.

Có thể duy trì ăn đều đặn từ 3 - 4 lần mỗi tuần như một phần trong chế độ ăn giàu thực vật, ít purin để hỗ trợ quá trình chuyển hóa và đào thải độc tố của cơ thể.

Không nên ăn sống hoặc uống nước ép bí xanh sống hoàn toàn nếu có hệ tiêu hóa kém, vì tính hàn của bí xanh có thể gây lạnh bụng, tiêu chảy ở người nhạy cảm.

5. Súp lơ xanh giàu chất chống oxy hóa bảo vệ khớp và kiểm soát acid uric

Súp lơ xanh (bông cải xanh) là loại rau thuộc họ cải được khuyến nghị cho người bệnh gout nhờ hàm lượng dưỡng chất ưu việt. Súp lơ xanh thuộc nhóm thực phẩm có hàm lượng purin thấp (chỉ dao động khoảng 50 - 100 mg cho mỗi 100 g), an toàn và không làm tăng nồng độ acid uric khi tiêu thụ ở mức độ hợp lý.

Loại rau này giàu vitamin C và chất xơ, góp phần hỗ trợ kiểm soát cân nặng, duy trì chế độ ăn cân đối và cung cấp các chất chống oxy hóa có lợi. Có thể dùng 2 - 3 lần mỗi tuần với khẩu phần hợp lý chứ không nên ăn liên tục lượng lớn.

Thực tế, chế độ ăn giàu rau củ chỉ đóng vai trò hỗ trợ trong kiểm soát tăng acid uric. Người bệnh gout hoặc tăng acid uric kéo dài vẫn cần tuân thủ điều trị theo chỉ định của bác sĩ, kết hợp duy trì cân nặng hợp lý, hạn chế bia rượu, đồ uống chứa fructose và thực phẩm giàu purin để đạt hiệu quả kiểm soát bệnh tốt hơn.

Nguyên tắc chế biến và sử dụng rau củ để kiểm soát acid uric tối ưu

Để các dưỡng chất trong rau củ phát huy trọn vẹn công dụng hỗ trợ giảm acid uric, người bệnh cần lưu ý một số nguyên tắc khoa học trong cách chế biến và sinh hoạt hằng ngày:

Ưu tiên món thanh đạm: Nên chế biến rau củ dưới dạng luộc, hấp hoặc nấu canh để giữ nguyên vẹn vitamin, tránh làm mất đi các khoáng chất có lợi.

Hạn chế dầu mỡ và gia vị mặn: Tránh xào nấu chung với quá nhiều dầu mỡ động vật, bơ hoặc nêm nếm quá mặn vì natri và chất béo bão hòa có thể cản trở khả năng bài tiết acid uric của thận.

Uống đủ nước: Kết hợp uống từ 2 đến 3 lít nước lọc mỗi ngày để hỗ trợ cơ thể thanh lọc, dễ dàng lọc và bài tiết acid uric dư thừa qua đường nước tiểu.

Theo suckhoedoisong.vn