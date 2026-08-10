4 nhóm người cần lưu ý khi uống nước chanh gừng

Nước chanh gừng là thức uống có thể tăng sức đề kháng và cải thiện tiêu hóa. Tuy nhiên, loại thức uống tự nhiên này lại không có lợi đối với một số nhóm người cụ thể.

Nước chanh gừng mang lại giá trị cho sức khỏe nhờ chứa chất chống oxy hóa, chống viêm. Tuy nhiên, các thành phần trong chanh và gừng hoàn toàn có thể gây ra những rủi ro bất ngờ nếu tiêu thụ không đúng cách. Dưới đây là những lưu ý quan trọng để bảo vệ bản thân và gia đình.

1. Lợi ích tốt nhưng cần lưu ý rủi ro khi uống nước chanh gừng

Nước chanh gừng tốt cho sức khỏe nhưng cũng cần lưu ý khi uống. Ảnh minh họa AI

Nước chanh gừng từ lâu đã trở thành sự lựa chọn ưu tiên của nhiều người trong hành trình chăm sóc sức khỏe chủ động. Sự kết hợp giữa vị chua đặc trưng của chanh và vị cay nóng của gừng tạo nên một loại thức uống vừa dễ chịu vừa bổ sung nước cho cơ thể.

Dù nước uống chanh gừng thường an toàn đối với phần lớn người dùng nhưng loại nước này vẫn tiềm ẩn rủi ro nếu bị lạm dụng. Tiêu thụ quá nhiều gừng đậm đặc có thể dẫn tới các triệu chứng rối loạn tiêu hóa nhẹ như đầy hơi, đau bụng, tiêu chảy hoặc hiện tượng ợ nóng dai dẳng. Do đó, việc hiểu rõ đặc tính của thức uống sẽ giúp phát huy công dụng mà không gặp phải rắc rối ngoài ý muốn.

2. Những nhóm người cần cẩn trọng khi dùng nước chanh gừng

Mặc dù có nhiều ưu điểm, những đặc tính tự nhiên trong chanh và gừng lại có thể phản tác dụng mạnh mẽ trên nền một số bệnh lý sẵn có. Nếu thuộc một trong 4 nhóm người dưới đây, nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi đưa nước chanh gừng vào thực đơn hàng ngày:

Người mắc các vấn đề về dạ dày và trào ngược acid

Nước cốt chanh sở hữu hàm lượng acid cao, có khả năng làm trầm trọng thêm các triệu chứng trào ngược acid và ợ nóng. Bên cạnh đó, tính acid mạnh kết hợp với vị cay đặc trưng của gừng dễ gây kích ứng, khó chịu. Những người có dạ dày nhạy cảm khi uống gừng đậm đặc lúc bụng đói rất dễ gặp phải cảm giác đau thắt hoặc nóng rát khó chịu.

Người có rối loạn đông máu hoặc đang dùng thuốc chống đông

Theo Trung tâm Quốc gia về Sức khỏe Bổ sung và Tích hợp (NCCIH) Hoa Kỳ, gừng có khả năng làm chậm quá trình đông máu tự nhiên. Điều này khiến gừng dễ tương tác bất lợi với các loại thuốc chống đông máu phổ biến như aspirin hay warfarin. Những bệnh nhân có tiền sử rối loạn đông máu nếu tiêu thụ nhiều gừng sẽ đối mặt với nguy cơ chảy máu cao hơn bình thường.

Người đang điều trị bệnh huyết áp hoặc đái tháo đường

Gừng chứa các hoạt chất có khả năng hỗ trợ hạ đường huyết và giảm huyết áp tự nhiên. Tuy nhiên, nếu đang trong quá trình sử dụng thuốc điều trị huyết áp hoặc đái tháo đường theo đơn của bác sĩ, việc kết hợp thêm gừng có thể khiến các chỉ số này giảm xuống mức quá thấp, gây ra hiện tượng tụt huyết áp hoặc hạ đường huyết nguy hiểm.

Người đang mắc bệnh sỏi mật

Gừng có thể hỗ trợ hoạt động tiêu hóa và ảnh hưởng đến quá trình bài tiết mật, nhưng cần thêm nghiên cứu để xác định rõ tác động này. Tuy nhiên, đối với những người đang có sỏi mật cũng nên thận trọng khi dùng nước chanh gừng hằng ngày.

3. Cách thưởng thức nước chanh gừng an toàn

Để thu được giá trị dinh dưỡng mà không gặp phải tác dụng phụ, nên pha nước chanh gừng với độ đậm vừa phải và tuyệt đối không uống khi dạ dày đang rỗng. Lắng nghe cơ thể là yếu tố quan trọng nhất; nếu xuất hiện bất kỳ dấu hiệu đầy hơi hay đau rát nào, cần điều chỉnh giảm liều lượng ngay lập tức.

Nước chanh gừng thực sự là một thức uống có lợi cho sức khỏe nếu được sử dụng đúng người, đúng thời điểm và đúng liều lượng. Tuy nhiên, nếu đang mắc các bệnh lý mạn tính hay phải dùng thuốc hàng ngày, hãy chủ động trao đổi với bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng trước khi duy trì thói quen uống thức uống này.

Theo suckhoedoisong.vn