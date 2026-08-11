Phát huy vai trò của cán bộ trẻ và đẩy mạnh chuyển đổi số tại cơ sở

Đó là chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn khi kiểm tra, nắm bắt tình hình thực tế nhằm kịp thời chỉ đạo tháo gỡ những vấn đề phát sinh sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính tại các xã Thượng Long, Yên Lập vào chiều 11/8. Cùng đi có đồng chí Bùi Đình Thi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn trao quà tặng Chi bộ thôn Minh Tân.

Tại xã Thượng Long, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn cùng đoàn công tác đã thăm, kiểm tra thôn Minh Tân - một trong hai đơn vị hành chính không thuộc diện sáp nhập của xã. Dù giữ nguyên địa giới, chi bộ thôn vẫn chủ động tập trung chỉ đạo công tác cán bộ, kiện toàn bộ máy tổ chức đúng theo hướng dẫn. Do đó, thôn đã xây dựng được đội ngũ cán bộ năng động, có trình độ chuyên môn, đáp ứng tốt yêu cầu công việc trong tình hình mới.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn đánh giá cao sự chủ động của Chi bộ thôn Minh Tân khi đã rà soát, bố trí đội ngũ cán bộ trẻ, am hiểu công nghệ và ứng dụng hiệu quả các nền tảng số. Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí yêu cầu chi bộ tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, nhất là sinh hoạt chuyên đề; kịp thời nắm bắt và phổ biến các chủ trương, nghị quyết mới của tỉnh đến từng người dân. Đồng chí cũng đề nghị Đảng ủy xã Thượng Long sát sao hướng dẫn, biên tập nội dung để các chi bộ có tài liệu sinh hoạt thiết thực; tiếp tục quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ trẻ; đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên; phát huy vai trò gương mẫu của đảng viên trong thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn trao quà tặng Chi bộ thôn Tân Long.

Tại xã Yên Lập, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn cùng đoàn đã đến thăm, kiểm tra Chi bộ thôn Tân Long - chi bộ vừa được thành lập sau khi thực hiện sáp nhập thôn Tân An 2 và Tân An 3. Đồng chí ghi nhận, biểu dương tinh thần chủ động, trách nhiệm của chi bộ trong việc nhanh chóng kiện toàn bộ máy tổ chức và hoạt động ổn định, hiệu quả.

Đánh giá cao việc các vị trí chủ chốt như Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ và Trưởng thôn đều là những cán bộ trẻ có trình độ, am hiểu về chuyển đổi số, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ tiền nhiệm và mong muốn các đồng chí tiếp tục đồng hành, hỗ trợ thế hệ kế cận.

Đối với đội ngũ cán bộ mới, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh phải phát huy truyền thống đoàn kết, kế thừa các kết quả đã đạt được để xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh; đi đầu trong ứng dụng công nghệ thông tin, trọng tâm là triển khai phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử và đưa các chính sách mới vào thực tiễn. Đồng chí khẳng định sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và Nhân dân chính là nền tảng để Chi bộ thôn Tân Long tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn cùng đoàn thăm Trường mầm non Kim Ngọc (xã Yên Lập).

Trong chương trình công tác, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn đã đến thăm Trường mầm non Kim Ngọc, nắm bắt tình hình hoạt động tổ chức cơ sở Đảng ngoài nhà nước trên địa bàn.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn khảo sát thực tế dự án hạ tầng đô thị đang triển khai trên địa bàn xã Yên Lập.

Tiếp đó, đoàn đã khảo sát thực tế các dự án hạ tầng đô thị đang triển khai trên địa bàn xã Yên Lập. Qua khảo sát, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đã cho ý kiến chỉ đạo về việc tháo gỡ khó khăn, khai thác hiệu quả các tiềm năng của địa phương, tạo đà thúc đẩy xã Yên Lập phát triển toàn diện và bền vững trong thời gian tới.

Lê Hoàng