Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI:

Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ đề nghị điều chỉnh, bổ sung một số quy định tại dự án Luật Phát triển đô thị

Ngày 11/8, tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI bước sang ngày làm việc thứ 9, thảo luận một số dự án luật, nghị quyết liên quan đến phát triển đô thị, công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật và dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận.

Buổi sáng, các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) thảo luận ở hội trường về dự án Luật Phát triển đô thị. Bộ trưởng Bộ Tư pháp giải trình, làm rõ một số vấn đề ĐBQH nêu.

Tham gia thảo luận về dự án Luật Phát triển đô thị, ĐBQH tỉnh Phú Thọ Bùi Thanh Nam khẳng định, Phú Thọ sau hợp nhất có vị trí chiến lược quan trọng, nằm trên kết nối trực tiếp vùng Thủ đô Hà Nội với khu vực Tây Bắc. Tuy nhiên, nếu căn cứ về tiêu chí công nhận khu kinh tế đặc biệt như dự thảo, tỉnh sẽ không đủ điều kiện để thành lập khu kinh tế đặc biệt. Trên cơ sở đánh giá, phân tích lợi thế kinh tế của địa phương, tỉnh có thể thành lập khu thương mại tự do, khu logistics tích hợp.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ Bùi Thanh Nam thảo luận ở hội trường.

Để có thể được áp dụng những cơ chế, chính sách vượt trội, đột phá tại dự thảo luật, nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, thu hút hiệu quả các nguồn lực, tạo ra các cực tăng trưởng mang tính dẫn dắt, đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế địa phương trong bối cảnh cùng cả nước phấn đấu mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Từ góc nhìn của địa phương, đại biểu Bùi Thanh Nam đề nghị điều chỉnh, bổ sung một số nội dung liên quan đến tiêu chí công nhận khu kinh tế đặc biệt và việc thành lập khu thương mại tự do, khu logistics tích hợp tại một số điều khoản cụ thể trong dự án luật.

Góp ý vào dự án Luật Phát triển đô thị, ĐBQH tỉnh Nguyễn Cao Sơn nêu một số ý kiến về khoảng trống tác động trực tiếp đến quyết định bỏ vốn dài hạn. Cụ thể, tại Điều 35, đại biểu đề nghị quy định công khai dự án, tiêu chí, trọng số và phương pháp chấm điểm ít nhất 30 ngày trước ngày nhận hồ sơ; không đổi tiêu chí sau khi mở nhận hồ sơ. Không thể nhận hồ sơ trước rồi mới viết thang điểm sau.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ Nguyễn Cao Sơn thảo luận ở hội trường.

Phân tích quan điểm về nghĩa vụ và rủi ro giữa Nhà nước với nhà đầu tư phải cân xứng, đại biểu nêu ra tại Điều 35 cho phép chấm dứt ưu đãi, yêu cầu bồi hoàn khi nhà đầu tư không đạt vốn, tiến độ hoặc cam kết, nhưng không loại trừ nguyên nhân từ cơ quan nhà nước. Nhưng tại Điều 48 lại có ngoại lệ này. Cùng một đạo luật không thể có hai chuẩn trách nhiệm. Đại biểu đề nghị cần điều chỉnh quy định nội dung này cho phù hợp...

Buổi chiều, Quốc hội tiếp tục phiên toàn thể ở hội trường, cho ý kiến đối với dự án Nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án (Nghị quyết của Quốc hội thay thế Nghị quyết số 96/2019/QH14 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án). Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình, làm rõ một số vấn đề ĐBQH nêu.

Tiếp đó, Quốc hội họp riêng, nghe Tờ trình của Chủ tịch nước về đề nghị phê chuẩn hiệp định liên quan đến Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận; Báo cáo thuyết minh về hiệp định liên quan đến Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận; Báo cáo thẩm tra về đề nghị phê chuẩn hiệp định liên quan đến Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận và thảo luận ở tổ về nội dung này.

Hà Khánh