Ngày hội hiến máu tình nguyện “Giọt hồng Đất Tổ”

Ngày 10/8, Đảng ủy UBND tỉnh phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2026 với chủ đề “Giọt hồng đất Tổ”.

Lãnh đạo Đảng ủy UBND tỉnh tặng hoa động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia hiến máu tình nguyện.

Với thông điệp “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, ngày hội đã thu hút gần 2.000 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đến từ 52 chi, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy UBND tỉnh đăng ký tham gia hiến máu. Trong đó, có nhiều người đã hàng chục lần tham gia hiến máu tình nguyện với mong muốn trao yêu thương, nối dài hy vọng sống cho những người không may mắn trong quá trình cấp cứu và điều trị bệnh.

Đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia hiến máu tình nguyện.

Với sự chuẩn bị chu đáo, khoa học, công tác tổ chức hiến máu diễn ra an toàn, thuận lợi, thu được hơn 1.000 đơn vị máu. Đây không chỉ là hoạt động hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện mà còn thể hiện vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Đảng bộ UBND tỉnh trong việc lan tỏa các giá trị nhân văn, góp phần xây dựng một xã hội nhân ái, sẻ chia và vì sức khỏe cộng đồng.

Số máu thu được sẽ góp phần khắc phục tình trạng khan hiếm máu tại các bệnh viện, các cơ sở y tế, đáp ứng điều trị bệnh cho các bệnh nhân.

Huyền Trang - Duy Thành