Quyết liệt các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số

Ngày 7/8, UBND tỉnh tổ chức phiên họp hành chính tháng 7/2026 dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh, các thành viên UBND tỉnh cùng thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan chuyên môn trên địa bàn.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông chủ trì hội nghị.

Thực hiện Nghị quyết số 168/NQ-CP và 169/NQ-CP của Chính phủ, UBND tỉnh đã chủ động cập nhật kịch bản tăng trưởng từng quý, quyết tâm phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng cả năm từ 10% trở lên. Đến nay, 100% sở, ngành, địa phương đã cụ thể hóa mục tiêu bằng các kế hoạch hành động chi tiết.

Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các ban, sở, ngành dự hội nghị.

Báo cáo tại phiên họp cho thấy, tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2026 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực với nhiều chỉ số nổi bật. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) toàn ngành tăng 24,3% so với cùng kỳ; trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục khẳng định vai trò động lực khi tăng 25,18%.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt hơn 91,2 nghìn tỷ đồng, tăng 15%. Kim ngạch xuất khẩu đạt 31,53 tỷ USD, tăng 39,7%, bằng 79,8% kế hoạch; kim ngạch nhập khẩu đạt 41,9 tỷ USD, tăng 65,2%, vượt 8,9% kế hoạch năm.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu tại hội nghị.

Thu ngân sách nhà nước ước đạt 38 nghìn tỷ đồng, tăng 15,7% so với cùng kỳ, bằng 68% dự toán Trung ương và 65,5% dự toán HĐND tỉnh giao; trong đó, thu nội địa đạt 34,1 nghìn tỷ đồng. Dư nợ tín dụng ước đạt hơn 399 nghìn tỷ đồng, tăng 17,28% so với cùng kỳ.

Tổng vốn FDI đăng ký đạt hơn 1,9 tỷ USD, gấp 2,6 lần cùng kỳ, vượt 18,9% kế hoạch năm; vốn đầu tư trong nước (DDI) đạt 35,8 nghìn tỷ đồng. Toàn tỉnh có hơn 3.000 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 13,4%, với tổng vốn đăng ký hơn 35 nghìn tỷ đồng; 730 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động.

Tính đến ngày 2/8, toàn tỉnh đã giải ngân 8.132,3 tỷ đồng, đạt 42,1% kế hoạch, cao hơn mức trung bình 41,9% của cả nước.

Giám đốc Sở Tài chính Vương Thị Bẩy phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa - xã hội, khoa học - công nghệ tiếp tục được chú trọng; quốc phòng - an ninh được giữ vững; công tác đối ngoại và vận động viện trợ phi chính phủ ngày càng mở rộng, đi vào chiều sâu.

Lãnh đạo các sở, ngành báo cáo, tham luận tại hội nghị.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu tập trung phân tích, đánh giá nguyên nhân, dự báo xu hướng thu ngân sách, tiến độ tín dụng, tình hình xuất nhập khẩu và các giải pháp đảm bảo kế hoạch tăng trưởng quý III.

Các ý kiến cũng báo cáo, làm rõ những khó khăn về vật liệu đất đá, đất san lấp; tiến độ nhà ở xã hội và các dự án giao thông trọng điểm; công tác chuẩn bị phương án ứng phó mùa mưa bão; tiến độ đo đạc, quản lý đất đai; tiến độ các dự án dự kiến đi vào hoạt động trong năm và tình hình các KCN trọng điểm; định hướng phương án sáp nhập các cơ sở công lập và chính sách cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã/thôn; việc thực hiện đánh giá KPI.

Tỉnh tiếp tục đẩy mạnh chủ trương đổi mới công tác xúc tiến đầu tư theo hướng chú trọng “xúc tiến đầu tư tại chỗ” bằng cách hỗ trợ tốt cho các doanh nghiệp hiện hữu mở rộng sản xuất và kéo theo các nhà đầu tư khác; thay đổi từ tư duy “quản lý” sang “hỗ trợ, kiến tạo”...

Lãnh đạo các sở, ngành báo cáo, tham luận tại hội nghị.

Tại phiên họp, các đại biểu cũng thảo luận, thống nhất thông qua 2 đề án do Công an tỉnh chủ trì gồm: Đề án tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng về PCCC&CNCH kết hợp xây dựng Trung tâm huấn luyện nghiệp vụ; Quy chế Bảo vệ dữ liệu cá nhân trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông chỉ rõ một số hạn chế cần khẩn trương khắc phục. Trong đó, tăng trưởng giữa các ngành chưa đồng đều; thu hút đầu tư trong nước mới đạt 41,1% kế hoạch; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tại một số đơn vị còn chậm; toàn tỉnh vẫn còn 685 hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết quá hạn. Công tác xác định giá đất, xử lý nhà, đất dôi dư và bảo đảm nguồn cung vật liệu san lấp còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu chỉ đạo, kết luận hội nghị

Nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV thành chương trình hành động. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; kiên quyết điều động, luân chuyển cán bộ đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm.

Bám sát kịch bản tăng trưởng hai con số, đặc biệt tại các sở chuyên ngành như Công Thương, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý các KCN... Ngành Thống kê phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính đánh giá đúng, đủ kết quả tăng trưởng, cập nhật kịp thời năng lực sản xuất mới, tuyệt đối không để sót nguồn lực.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh “xúc tiến đầu tư tại chỗ”, chuyển đổi mạnh mẽ tư duy từ “quản lý” sang “hỗ trợ, kiến tạo”; quyết liệt đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, hoàn thiện thủ tục theo các mốc tiến độ (15/8, 31/8, 15/9), nhất là tại Ban Quản lý dự án Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Sở Y tế, Sở VHTT&DL...

Đối với việc xử lý nhà, đất dôi dư, hoàn thành hướng dẫn bước 2 trước ngày 15/8/2026 và giải quyết dứt điểm trước ngày 31/12/2026. Tập trung hoàn thành rà soát bản đồ, hồ sơ địa chính trước ngày 12/8/2026 trong chiến dịch 180 ngày hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai; khẩn trương hoàn thiện kho dữ liệu điều hành trong chiến dịch 90 ngày xây dựng hệ thống điều hành của tỉnh.

Quang cảnh hội nghị.

Cùng với đó, triển khai hiệu quả cơ chế “luồng xanh” và mô hình “Cà phê doanh nhân”. Sở GD&ĐT, Sở Nội vụ phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương xử lý dứt điểm biên chế, chế độ cho 2.448 giáo viên đã trúng tuyển. Sở Y tế tiếp tục thực hiện lộ trình khám sức khỏe định kỳ cho Nhân dân. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chuẩn bị chu đáo cho Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh và các sự kiện khởi công, khánh thành trọng điểm trong tháng 8.

Khẳng định tỉnh luôn đồng hành, chia sẻ trách nhiệm với các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đề nghị tập thể lãnh đạo UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ, phát huy tinh thần phân cấp, phân quyền gắn với đề cao trách nhiệm cá nhân, quyết tâm thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Đinh Vũ