Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI:

Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ thảo luận ở hội trường về dự án luật

Ngày 8/8, tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội thảo luận ở hội trường về các dự án: Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng; Luật Dầu khí (sửa đổi); Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế đặc thù để xử lý một số khó khăn, vướng mắc đối với các dự án điện gió, điện mặt trời.

Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Phú Thọ có đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh và các đại biểu của Đoàn ĐBQH tỉnh tham dự kỳ họp và thảo luận ở hội trường về một số dự án luật.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ Phạm Đại Dương và các ĐBQH tỉnh dự kỳ họp.

Thảo luận dự án Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, ĐBQH tỉnh Phú Thọ Nguyễn Minh Tuấn đề nghị làm rõ, đối với vũ khí hủy diệt hàng loạt đương nhiên phải quản lý; các tiền chất, bộ phận linh kiện, đặc biệt là hóa chất thì phải quản lý làm sao để không ảnh hưởng đến hoạt động phát triển kinh tế - xã hội. Các loại hóa chất và chất phóng xạ nếu không quy định rõ ràng về thẩm quyền của các cơ quan chức năng và cách phối hợp, chuyển giao thông tin thì sẽ ảnh hưởng đến thẩm quyền chức năng được quy định tại Bộ Luật hình sự và Bộ Luật Tố tụng hình sự và cơ quan chức năng liên quan công tác quản lý, điều tra, xử lý các tội danh này. Đại biểu cũng đề nghị ban soạn thảo phải thiết kế cụ thể rõ ràng hơn và có cơ chế quản lý, không để ảnh hưởng đến các doanh nghiệp sử dụng các hàng hóa liệu dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ Nguyễn Minh Tuấn thảo luận ở hội trường.

Góp ý về dự án luật này, ĐBQH tỉnh Phạm Hùng Hưng khẳng định, đây là một trong những nội dung rất quan trọng của dự án luật, có ý nghĩa trực tiếp đối với Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, bảo vệ an ninh quốc gia, an ninh tài chính, an toàn, minh bạch và uy tín của hệ thống tài chính, ngân hàng. Hoạt động phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt không thể tách rời dòng tiền, tài sản, dịch vụ tài chính và các phương thức chuyển giao giá trị. Do đó, nếu chỉ kiểm soát hàng hóa, công nghệ mà không kiểm soát dòng tiền và tài sản thì khuôn khổ phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt sẽ chưa toàn diện, khó ngăn chặn nguy cơ từ sớm, từ xa.

Để bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật và giảm chi phí tuân thủ, đại biểu đề nghị tiếp tục quán triệt nguyên tắc không hình thành cơ chế báo cáo, kiểm soát song song, trùng lặp với pháp luật về phòng, chống rửa tiền. Cơ chế tiếp nhận, xử lý và chia sẻ thông tin cần được tổ chức liên thông, bảo đảm thông tin được cung cấp một lần, khai thác đúng mục đích, đúng thẩm quyền và được bảo vệ theo quy định pháp luật. Bộ Quốc phòng với vai trò cơ quan đầu mối quốc gia thực hiện chức năng tham mưu, điều phối, tổng hợp và cảnh báo; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các cơ quan quản lý chuyên ngành và cơ quan thực thi trực tiếp áp dụng các biện pháp theo thầm quyền.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ Phạm Hùng Hưng thảo luận ở hội trường.

Thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng, ĐBQH tỉnh Phạm Hùng Hưng cũng đã làm rõ nội dung quy định về Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, đánh giá tác động giới đối với chức danh chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự cấp xã tại dự án luật.

Buổi chiều, các ĐBQH tiếp tục thảo luận ở hội trường về các dự án: Luật Dầu khí (sửa đổi); Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế đặc thù để xử lý một số khó khăn, vướng mắc đối với các dự án điện gió, điện mặt trời. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công Thương giải trình, làm rõ một số vấn đề ĐBQH nêu.

Huyền Nga