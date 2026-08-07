Xã Văn Lang tổng kết đợt cao điểm “90 ngày đêm” thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW và Đề án 06

Ngày 7/8, Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số xã Văn Lang tổ chức hội nghị tổng kết đợt cao điểm “90 ngày đêm” thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và Đề án 06; ra mắt và đưa vào vận hành hệ sinh thái nền tảng số phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và phục vụ Nhân dân trên môi trường số.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Bùi Đình Thi - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Lương Đức Minh - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Huy Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt hệ sinh thái nền tảng số phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và phục vụ Nhân dân trên môi trường số.

Sau 90 ngày đêm triển khai đợt cao điểm thực hiện các nhiệm vụ cấp bách về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số gắn với thực hiện Đề án 06, xã Văn Lang đã đạt nhiều kết quả nổi bật. Xã đã tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức, hành động và phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cả hệ thống chính trị, góp phần đặt nền móng quan trọng để địa phương từng bước xây dựng chính quyền số, xã hội số và công dân số ngay từ cơ sở.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Xã đã tổ chức bồi dưỡng kỹ năng số cho trên 1.500 lượt cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách và cán bộ khu dân cư. Rà soát, chuẩn hóa và cập nhật dữ liệu của gần 4.800 hộ dân, hơn 17.000 nhân khẩu và nhiều lĩnh vực chuyên ngành.

BOX: 100% dữ liệu dân cư được làm sạch và đồng bộ dữ liệu 13 lĩnh vực chuyên ngành lên Trung tâm điều hành IOC của xã. Tỷ lệ kích hoạt định danh điện tử mức độ 2 đạt trên 88%; tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến đạt 100%; trên 85% người dân đã tích hợp tài khoản an sinh xã hội, thẻ bảo hiểm y tế và sổ sức khỏe điện tử trên VNeID. Kết quả khảo sát, trên 95% người dân đánh giá tích cực hoạt động của các tổ công nghệ số cộng đồng.

Tại hội nghị, xã Văn Lang đã ra mắt và đưa vào vận hành hệ sinh thái nền tảng số phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và phục vụ Nhân dân trên môi trường số, gồm: Trung tâm điều hành dữ liệu (IOC) xã Văn Lang; hệ thống điều hành công việc Văn Lang Work; ứng dụng điều hành khu dân cư và cư dân số.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang biểu dương kết quả nổi bật của xã Văn Lang. Đồng chí nhấn mạnh, những kết quả đạt được không phải là đích đến, mà là bước khởi đầu trong tiến trình chuyển đổi số ở cơ sở. Đợt cao điểm góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng dựa trên dữ liệu, lấy người dân làm trung tâm và hiệu quả thực chất làm thước đo.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị: Thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền và Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số xã Văn Lang tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm chuyển đổi số là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên. Đồng thời, phát huy hiệu quả hệ sinh thái nền tảng số, bảo đảm các hệ thống hoạt động ổn định, thông suốt, an toàn.

Đồng chí yêu cầu xã tiếp tục chuẩn hóa, cập nhật và khai thác hiệu quả các cơ sở dữ liệu; gắn chặt việc triển khai Đề án 06 với cải cách hành chính, xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số và xã hội số. Đặc biệt, cần tiếp tục nâng cao kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ công nghệ số cộng đồng. Từ đó, xã Văn Lang tiếp tục xứng đáng là điểm sáng trong chuyển đổi số ở cấp cơ sở, góp phần tích cực đưa tỉnh Phú Thọ phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.

Lãnh đạo xã Văn Lang trao tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân.

Nhân dịp này, xã Văn Lang đã khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện kế hoạch “90 ngày đêm” thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và Đề án 06.

Minh Thuật - Duy Thành