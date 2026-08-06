Phú Thọ dự Phiên họp Ban Chỉ đạo An ninh mạng quốc gia

Sáng 6/8, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo An ninh mạng quốc gia chủ trì Phiên họp thường kỳ lần thứ Hai năm 2026. Phiên họp kết nối trực tuyến tới 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chủ trì tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ.

Đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chủ trì phiên họp tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ.

6 tháng đầu năm 2026, Ban Chỉ đạo An ninh mạng quốc gia đã chỉ đạo hoàn thành 3 nhiệm vụ trọng tâm và đang triển khai 19 nhiệm vụ theo đúng lộ trình. Lực lượng chuyên trách Bộ Công an đã điều tra, khám phá 598 vụ án, khởi tố 2.517 bị can về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng; khởi tố 122 vụ án với 222 bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng.

Các đại biểu tham dự phiên họp tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ.

Tại phiên họp, Ban tổ chức đã công bố quyết định kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng làm Trưởng Ban; Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang làm Phó Trưởng ban Thường trực.

Các đồng chí thành viên Tiểu Ban Chỉ đạo An ninh mạng tỉnh tham dự phiên họp tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ.

Các đại biểu tham dự phiên họp tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ.

Định hướng thời gian tới, Ban Chỉ đạo thống nhất 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm: Hoàn thiện thể chế về an ninh mạng, an ninh dữ liệu và an ninh trí tuệ nhân tạo (AI); xây dựng Đề án Mạng chủ quyền quốc gia VNet; đẩy mạnh đấu tranh chống tội phạm công nghệ cao; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và mở rộng hợp tác quốc tế.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương quán triệt bảo đảm an ninh mạng là nhiệm vụ trọng yếu, gắn chặt với Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số. Bộ Công an chủ trì phối hợp với các bộ, ngành khẩn trương hoàn thiện các dự án luật, nghị định và cơ chế phối hợp; xây dựng khung bảo đảm an ninh trí tuệ nhân tạo quốc gia; triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống tội phạm trên không gian mạng. Ngân hàng Nhà nước, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính cùng các bộ, ngành liên quan tăng cường chia sẻ dữ liệu, hoàn thiện cơ chế bảo vệ giao dịch điện tử, quản lý thuê bao viễn thông, bảo đảm nguồn lực cho công tác an ninh mạng và phát triển các sản phẩm an ninh mạng trong nước.

Thủ tướng chỉ đạo cập nhật kế hoạch hành động theo nguyên tắc “6 rõ”, khẩn trương khắc phục các lỗ hổng bảo mật, chuẩn bị hạ tầng cho Trung tâm phòng chống tội phạm mạng khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và sáng kiến Nền kinh tế an ninh mạng tại Hội nghị APEC 2027. Đồng thời, tiếp tục ứng dụng các giải pháp kỹ thuật, xác thực sinh trắc học nhằm bảo vệ tài sản của người dân và doanh nghiệp, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia trên không gian số.

Đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo ngay sau hội nghị tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ.

Phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu Phú Thọ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu nhấn mạnh: An ninh mạng là điều kiện cốt lõi để thực hiện chuyển đổi số an toàn, bền vững. Đồng chí giao Công an tỉnh (Cơ quan Thường trực Tiểu ban) phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh cụ thể hóa chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ thành các văn bản giao nhiệm vụ sát với thực tiễn địa phương. Yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp về an toàn hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ.

Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh rà soát toàn bộ hệ thống, cơ sở dữ liệu, tài khoản truy cập; kiên quyết không đưa vào vận hành hoặc chia sẻ dữ liệu đối với hệ thống chưa bảo đảm an toàn. Đồng thời kiểm soát chặt chẽ việc khai thác, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong cơ quan nhà nước; tuyệt đối không che giấu khi xảy ra sự cố an ninh mạng. Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ cùng các doanh nghiệp viễn thông chủ động kiểm tra, cảnh báo, diễn tập ứng cứu sự cố; đẩy mạnh tập huấn cho cán bộ quản trị và đầu mối công nghệ thông tin cấp xã. Đẩy mạnh tuyên truyền phòng ngừa; nâng cao cảnh báo cho Nhân dân về thủ đoạn lừa đảo trực tuyến, đánh bạc qua mạng và các hành vi xâm phạm dữ liệu cá nhân.

Đinh Vũ