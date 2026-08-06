Phường Tân Hòa tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026

Ngày 6/8, tại Nhà Văn hóa phường Tân Hòa, UBND phường Tân Hòa tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026. Đây là dịp biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự.

Đảng uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ phường tặng hoa chúc mừng lực lượng Công an nhân dân tại ngày hội.

Những năm qua, cấp ủy, chính quyền phường Tân Hòa luôn xác định bảo đảm an ninh, trật tự là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên; lấy Nhân dân làm trung tâm, chủ thể của phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được đổi mới với nhiều hình thức.

Trong năm, phường đã tổ chức 86 buổi tuyên truyền với trên 15.000 lượt người tham dự; xây dựng 55 tin, bài tuyên truyền; treo 22 băng rôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Các đại biểu dự ngày hội.

Phường cũng đẩy mạnh thực hiện Đề án 06 gắn với chuyển đổi số, phát huy hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, căn cước và định danh điện tử, góp phần nâng cao chất lượng quản lý nhà nước, cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân sử dụng các tiện ích số.

Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được củng cố với nhiều mô hình hoạt động hiệu quả như: “Camera khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường tham gia bảo đảm an ninh trật tự”, “Cổng trường an toàn giao thông”, “Dân vận khéo”, “Quản lý, phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh, thiếu niên”.

Phường Tân Hoà duy trì 120 mắt camera hoạt động thường xuyên, đồng thời vận động người dân chia sẻ dữ liệu từ 486 mắt camera hộ gia đình, phục vụ hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật.

Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và Nhân dân tích cực phối hợp với Công an phường trong nắm tình hình, quản lý địa bàn, giải quyết các vụ việc phát sinh. Trong năm, lực lượng đã cung cấp hơn 650 tin báo, trong đó 320 tin có giá trị; người dân cung cấp trên 25 nguồn tin có giá trị liên quan đến an ninh, trật tự. Lực lượng công an đã phối hợp giải quyết 16 vụ việc, mâu thuẫn phát sinh từ cơ sở, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đồng chí Bùi Thị Nhâm - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Hòa phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, lãnh đạo phường Tân Hòa đề nghị các cơ quan, đơn vị và Nhân dân tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao chất lượng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; củng cố, nhân rộng các mô hình tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải ở cơ sở, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm. Gắn nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự với chuyển đổi số và cải cách hành chính, xây dựng phường Tân Hòa an toàn, văn minh, phát triển bền vững.

Các đại biểu ký giao ước thi đua thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trong khuôn khổ ngày hội, các đại biểu đã tham gia lễ phát động và ký giao ước thi đua thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thừa ủy quyền, đồng chí Bùi Thị Nhâm - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Hòa trao Bằng khen của UBND tỉnh cho Công an phường Tân Hoà.

Lãnh đạo UBND phường Tân Hoà trao Giấy khen tập thể xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cho Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT Hoà Bình.

UBND phường Tân Hoà khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Nhân dịp này, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026 đã được UBND tỉnh, Công an tỉnh và UBND phường Tân Hòa khen thưởng.

Hồng Duyên