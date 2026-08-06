Quốc phòng - An ninh
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Động viên lực lượng khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại xã Thanh Sơn

Chiều 5/8, đoàn công tác của Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh do Đại tá Bùi Văn Mai - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đến kiểm tra, thăm hỏi, động viên và tặng quà các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Thanh Sơn để phục vụ công tác giám định ADN.

Động viên lực lượng khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại xã Thanh SơnĐại tá Bùi Văn Mai - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh tặng quà các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Thanh Sơn.

Đại tá Bùi Văn Mai đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, chia sẻ với những khó khăn, vất vả của cán bộ, chiến sĩ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời khẳng định, công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần trả lại tên cho các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Bộ CHQS tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các lực lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Động viên lực lượng khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại xã Thanh SơnĐại tá Bùi Văn Mai, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh kiểm tra, thăm hỏi, động viên lực lượng lấy mẫu.

Nghĩa trang Liệt sĩ xã Thanh Sơn hiện có 387 phần mộ liệt sĩ, trong đó 235 phần mộ chưa xác định thông tin được lấy mẫu phục vụ công tác giám định ADN. Việc lấy mẫu được triển khai từ ngày 4 đến 7/8/2026.

Động viên lực lượng khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại xã Thanh SơnCác lực lượng phối hợp tiến hành lấy mẫu.

Việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN không chỉ đáp ứng nguyện vọng của thân nhân các liệt sĩ, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh mà còn thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, bồi đắp truyền thống yêu nước, lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Huy Thắng - Nguyễn Hanh


Huy Thắng - Nguyễn Hanh

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Giám định ADN Bộ Chỉ huy Quân sự Lấy mẫu Hài cốt Động viên Khai quật Bộ chqs tỉnh Phục vụ nghĩa trang liệt sĩ
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Công an xã Nhân Nghĩa giữ bình yên từ cơ sở

Công an xã Nhân Nghĩa giữ bình yên từ cơ sở
2026-08-05 08:45:00

baophutho.vn Với phương châm "bám dân, bám cơ sở", Công an xã Nhân Nghĩa chủ động nắm chắc địa bàn, kịp thời phát hiện, giải quyết các vụ việc ngay từ cơ...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long