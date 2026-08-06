Động viên lực lượng khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại xã Thanh Sơn

Chiều 5/8, đoàn công tác của Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh do Đại tá Bùi Văn Mai - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đến kiểm tra, thăm hỏi, động viên và tặng quà các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Thanh Sơn để phục vụ công tác giám định ADN.

Đại tá Bùi Văn Mai - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh tặng quà các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Thanh Sơn.

Đại tá Bùi Văn Mai đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, chia sẻ với những khó khăn, vất vả của cán bộ, chiến sĩ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời khẳng định, công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần trả lại tên cho các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Bộ CHQS tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các lực lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đại tá Bùi Văn Mai, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh kiểm tra, thăm hỏi, động viên lực lượng lấy mẫu.

Nghĩa trang Liệt sĩ xã Thanh Sơn hiện có 387 phần mộ liệt sĩ, trong đó 235 phần mộ chưa xác định thông tin được lấy mẫu phục vụ công tác giám định ADN. Việc lấy mẫu được triển khai từ ngày 4 đến 7/8/2026.

Các lực lượng phối hợp tiến hành lấy mẫu.

Việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN không chỉ đáp ứng nguyện vọng của thân nhân các liệt sĩ, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh mà còn thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, bồi đắp truyền thống yêu nước, lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Huy Thắng - Nguyễn Hanh