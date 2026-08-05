Đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Yến

Ngày 5/8, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Chí Tiên tổ chức Lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Yến từ Nghĩa trang liệt sĩ Đức Huệ, xã Đông Thành, tỉnh Tây Ninh về an táng tại nghĩa trang quê nhà.

Sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng, tháng 2/1967, đồng chí Nguyễn Văn Yến tình nguyện nhập ngũ, tham gia chiến đấu tại chiến trường miền Nam. Đồng chí mang quân hàm Trung sĩ, Tiểu đội phó, thuộc đơn vị D128 KB. Ngày 2/5/1970, trong một trận chiến đấu ác liệt, đồng chí đã anh dũng hy sinh khi mới 21 tuổi, hiến dâng tuổi thanh xuân cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Sau hơn nửa thế kỷ, hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Yến được tìm kiếm, quy tập và đưa về an táng tại quê nhà. Sự trở về của liệt sĩ mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần xoa dịu nỗi đau, đáp ứng nguyện vọng của gia đình, dòng họ; đồng thời tiếp tục khẳng định đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Các đại biểu và thân nhân gia đình thực hiện lễ truy điệu.

Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, các đại biểu, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, Nhân dân địa phương và thân nhân gia đình liệt sĩ đã thành kính dâng hương, dâng hoa, dành phút mặc niệm tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với người chiến sĩ đã cống hiến tuổi thanh xuân cho sự nghiệp cách mạng.

Lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Yến thể hiện sự tri ân của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với các Anh hùng liệt sĩ, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc và trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Hài cốt liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Thanh Hà, xã Chí Tiên.

Minh Thuật - Trần Tuấn