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Kịp thời hỗ trợ gia đình bị thiệt hại do cháy nhà tại xã Đông Thành

Tối 3/8, tại hộ gia đình ông Chu Kim Quý ở thôn Phú Thịnh, xã Đông Thành đã xảy ra sự cố chập điện dẫn đến cháy nhà.

Kịp thời hỗ trợ gia đình bị thiệt hại do cháy nhà tại xã Đông ThànhLãnh đạo xã Đông Thành nắm tình hình thiệt hại và chỉ đạo triển khai các biện pháp hỗ trợ gia đình khắc phục hậu quả sau vụ cháy.

Ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền xã đã khẩn trương nắm bắt tình hình, phối hợp cùng lực lượng chức năng và người dân triển khai công tác chữa cháy. Nhờ sự vào cuộc kịp thời, đám cháy đã được khống chế và dập tắt, không có thiệt hại về người. Tuy nhiên, vụ cháy đã làm hư hỏng nhiều tài sản của gia đình ông Quý.

Kịp thời hỗ trợ gia đình bị thiệt hại do cháy nhà tại xã Đông ThànhLãnh đạo UBND xã trao hỗ trợ kịp thời cho hộ bị thiệt hại do cháy nhà.

Sáng 4/8, lãnh đạo UBND xã đã đến thăm hỏi, động viên gia đình ông Chu Kim Quý, đồng thời nắm bắt tình hình thiệt hại, chia sẻ những khó khăn trước mắt và mong gia đình sớm ổn định cuộc sống. Lãnh đạo xã cũng chỉ đạo các bộ phận chuyên môn và chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, phối hợp hỗ trợ gia đình khắc phục hậu quả sau vụ cháy.

Để phòng, chống cháy, nổ, chính quyền và lực lượng chức năng khuyến cáo các hộ dân cần thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, không sử dụng thiết bị điện quá tải, ngắt các thiết bị không cần thiết khi ra khỏi nhà; trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy tại chỗ nhằm xử lý kịp thời vụ cháy ngay từ ban đầu nếu không may xảy ra sự cố.

Minh Tự


Minh Tự

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Gia đình Thiệt hại Lực lượng chức năng Khắc phục hậu quả Lãnh đạo Phòng cháy chữa cháy Vụ cháy Chính quyền Ổn định cuộc sống Cháy nhà
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