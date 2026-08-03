Quy hoạch hạ tầng phòng cháy, chữa cháy: Nâng cao năng lực ứng phó từ cơ sở

Cùng với tốc độ đô thị hóa, phát triển mạnh các khu công nghiệp, khu du lịch, logistics và dịch vụ, nguy cơ cháy, nổ cũng gia tăng. Thực tế đặt ra yêu cầu cấp thiết phải quy hoạch hạ tầng phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) trên địa bàn tỉnh theo hướng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Lực lượng Cảnh sát PCCC phối hợp với Công an xã Mai Hạ kiểm tra các trụ nước phục vụ công tác chữa cháy tại các điểm du lịch cộng đồng trên địa bàn.

Bố trí lực lượng PCCC sát địa bàn

Đội Chữa cháy và CNCH khu vực Mai Châu được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 3/2026. Đây là một trong những bước đi cụ thể trong thực hiện Quy hoạch hạ tầng PCCC thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, nhằm đưa lực lượng chuyên nghiệp đến gần hơn với những địa bàn trọng điểm, khu vực có nguy cơ cháy, nổ cao.

Công an xã Mai Hạ hướng dẫn chủ các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn sử dụng bình chữa cháy chuyên dụng.

Trung tá Nguyễn Thành Trung, phụ trách Đội Chữa cháy và CNCH khu vực Mai Châu cho biết: Đội phụ trách địa bàn các xã Mai Châu, Bao La, Mai Hạ, Pà Cò và Tân Mai. Đây đều là những xã vùng cao, giao thông còn nhiều khó khăn nhưng lại tập trung nhiều cơ sở kinh doanh lưu trú, homestay, du lịch cộng đồng, lượng khách du lịch ngày càng tăng nên luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ.

Theo Trung tá Nguyễn Thành Trung, trước đây, khi xảy ra sự cố, lực lượng chữa cháy phải di chuyển quãng đường khá xa mới tiếp cận được hiện trường. Việc bố trí Đội Chữa cháy và CNCH ngay tại khu vực Mai Châu đã rút ngắn đáng kể thời gian xuất xe, nâng cao khả năng xử lý ban đầu, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Thực tế này cũng phù hợp với định hướng quy hoạch của tỉnh khi phát triển mạng lưới các đội chữa cháy khu vực theo đặc điểm địa bàn, bảo đảm nâng cao khả năng bao quát, xử lý nhanh các tình huống phát sinh. Nhất là tại vùng sâu, vùng xa, khu vực miền núi và địa bàn phát triển du lịch.

Chủ các phương tiện thủy hoạt động trên khu vực lòng hồ Hòa Bình thường xuyên được tập huấn về công tác PCCC&CNCH.

Đồng chí Hà Tuấn Hải - Phó Chủ tịch UBND xã Mai Hạ cho biết, địa phương hiện có nhiều cơ sở kinh doanh homestay, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch cộng đồng. Hoạt động phát triển du lịch mang lại nguồn thu đáng kể nhưng cũng kéo theo nguy cơ cháy, nổ nếu không được kiểm soát tốt. Vì thế, việc bố trí Đội Chữa cháy và CNCH khu vực Mai Châu là hợp lý cả về khoảng cách địa lý cũng như khả năng đáp ứng yêu cầu xử lý khi xảy ra sự cố. Đây cũng là điều kiện để địa phương yên tâm hơn trong thu hút đầu tư, phát triển du lịch gắn với bảo đảm an toàn cho người dân và du khách.

Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp thực hành xử lý tình huống giả định về cháy nhà máy sản xuất tại Khu công nghiệp Lương Sơn.

Không riêng Mai Châu, sau sáp nhập, Công an tỉnh đã tổ chức lại lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH theo hướng tinh gọn nhưng tăng khả năng bao phủ địa bàn. Hiện nay, toàn tỉnh có 20 đội nghiệp vụ, trong đó có 16 Đội Chữa cháy và CNCH khu vực, đáp ứng yêu cầu thường trực, sẵn sàng chiến đấu trên phạm vi toàn tỉnh.

Khi quy hoạch đi trước nguy cơ

Quy hoạch hạ tầng PCCC không chỉ là xây dựng thêm trụ sở hay thành lập lực lượng mà còn là quá trình đầu tư đồng bộ về giao thông, nguồn nước, thông tin liên lạc, cơ sở dữ liệu và trung tâm chỉ huy.

Sau khi sáp nhập, tỉnh Phú Thọ có quy mô diện tích trên 9.361 km2, dân số hơn 4 triệu người với 148 đơn vị hành chính cấp xã. Về hạ tầng PCCC, toàn tỉnh có 3.920 trụ nước chữa cháy, 1.032 bể nước của các cơ sở có dung tích trên 50 m3 và 5.720 nguồn nước tự nhiên phục vụ chữa cháy. Đây là nền tảng quan trọng để nâng cao năng lực ứng phó khi có sự cố xảy ra.

Tuy nhiên, quá trình rà soát đã chỉ ra nhiều khó khăn cần sớm khắc phục. Toàn tỉnh còn 489 tuyến đường, ngõ sâu từ 200 m trở lên mà xe chữa cháy không thể tiếp cận; 168 tuyến đường bị barie, mái che hoặc vật cản gây khó khăn cho phương tiện chữa cháy. Nhiều khu dân cư còn thiếu trụ nước hoặc nguồn nước chưa đáp ứng yêu cầu... Những hạn chế này càng cho thấy ý nghĩa của việc quy hoạch hạ tầng PCCC theo hướng đi trước một bước, đồng hành cùng quá trình phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương. Bởi khi các khu đô thị, khu công nghiệp, khu du lịch được mở rộng, nếu thiếu hạ tầng PCCC đồng bộ sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro và làm giảm hiệu quả ứng cứu khi xảy ra sự cố.

Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp thực hành xử lý tình huống cháy nổ xảy ra tại khu nhà ở cao tầng trên địa bàn phường Hòa Bình.

Xuất phát từ thực tế trên, tỉnh xác định trong giai đoạn tới tiếp tục ưu tiên bố trí đất, nguồn vốn để phát triển mạng lưới hạ tầng PCCC, bổ sung nguồn nước, nâng cấp giao thông phục vụ chữa cháy, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, chỉ huy điều hành; đồng thời rà soát thành lập thêm các đội Cảnh sát PCCC và CNCH tại những địa bàn trọng điểm, phù hợp với yêu cầu phát triển sau sáp nhập.

Từ thực tiễn việc bố trí lực lượng PCCC&CNCH chuyên nghiệp tại khu vực Mai Châu có thể thấy, quy hoạch hạ tầng PCCC không đơn thuần là câu chuyện đầu tư cho lực lượng chữa cháy mà còn là đầu tư cho sự phát triển an toàn, bền vững của địa phương. Khi lực lượng được bố trí sát cơ sở, hạ tầng từng bước được hoàn thiện, khả năng ứng phó với cháy, nổ sẽ được nâng lên, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân, tạo môi trường an toàn để thu hút đầu tư, phát triển du lịch và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Mạnh Hùng