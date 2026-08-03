Phát huy vai trò nòng cốt trong phòng, chống thiên tai

Ứng phó, khắc phục nhanh hậu quả thiên tai là nhiệm vụ thường xuyên của lực lượng vũ trang (LLVT). Với sự chuẩn bị chu đáo về lực lượng, phương tiện, phương án và tinh thần “vì Nhân dân phục vụ”, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh luôn có mặt kịp thời tại những địa bàn bị ảnh hưởng bởi thiên tai, góp phần giảm thiểu thiệt hại, giúp Nhân dân sớm ổn định cuộc sống.

Lực lượng vũ trang thu hoạch lúa chạy lũ giúp dân trên địa bàn xã Dân Chủ.

Tháng 5 vừa qua, trên địa bàn xã Dân Chủ xảy ra mưa lớn kéo dài, nước từ các khu vực đổ dồn về khiến nhiều cánh đồng bị ngập trắng. Chỉ sau vài ngày mưa liên tiếp, gần 200ha lúa của người dân bị ngập úng, trong đó khoảng 20ha ngập sâu, máy gặt không thể xuống đồng thu hoạch.

Trước tình thế cấp bách, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) xã Dân Chủ đã kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương huy động lực lượng dân quân cùng cán bộ, chiến sĩ các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn khẩn trương xuống đồng giúp Nhân dân thu hoạch lúa chạy ngập.

Thượng tá Đỗ Cao Cường - Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Dân Chủ cho biết: Ban CHQS xã đã tham mưu UBND xã đề nghị Tiểu đoàn 19, Bộ Tham mưu Quân khu 2 hỗ trợ lực lượng, đồng thời huy động 30 đồng chí dân quân cơ động tham gia giúp Nhân dân khắc phục hậu quả mưa ngập. Với tinh thần trách nhiệm cao, cán bộ, chiến sĩ đã không quản ngại khó khăn, khẩn trương giúp các hộ dân thu hoạch diện tích lúa bị ngập úng, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh tổ chức tìm kiếm người bị vùi lấp trong vụ sạt lở đất, đá xảy ra tại xã Mai Châu.

Thực tiễn cho thấy, thiên tai ngày càng diễn biến cực đoan, bất thường và khó dự báo. Trong những tháng đầu năm 2026, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện nhiều đợt mưa lớn kéo dài gây ngập úng cục bộ tại nhiều địa phương. Với vai trò là cơ quan thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, Bộ CHQS tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Thượng tá Bùi Khánh Tiệp - Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: Để chủ động ứng phó với diễn biến thiên tai ngày càng cực đoan, khó lường, Bộ CHQS tỉnh duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn ở các cấp, đặc biệt là trực tổng đài 112; chủ động theo dõi, nắm chắc diễn biến thời tiết; thường xuyên rà soát, bổ sung, điều chỉnh các kế hoạch, phương án phù hợp với tình hình thực tế; tăng cường kiểm tra, đôn đốc các đơn vị làm tốt công tác phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.

Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm chế độ báo cáo hằng ngày về tình hình thiên tai trên địa bàn toàn tỉnh để kịp thời chỉ đạo, xử lý các tình huống phát sinh.

Phú Thọ là địa phương có địa hình rộng, nhiều đồi núi, sông suối, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ. Bộ CHQS tỉnh đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh điều chỉnh, bổ sung hệ thống văn kiện, kế hoạch ứng phó theo từng cấp độ thiên tai; rà soát lực lượng, phương tiện, vật tư, sẵn sàng hỗ trợ sơ tán Nhân dân, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn giao thông tại các khu vực xảy ra sự cố.

Cùng với đó, Bộ CHQS tỉnh đã hướng dẫn 148 xã, phường thành lập đội xung kích phòng thủ dân sự với hơn 9.000 thành viên. Đây là lực lượng nòng cốt tại cơ sở, sẵn sàng xử lý các tình huống ngay từ những giờ đầu khi thiên tai xảy ra theo phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện, vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ).

Với quyết tâm cao, sự phối hợp chặt chẽ của cả hệ thống chính trị và sự sẵn sàng của lực lượng xung kích ở cơ sở, LLVT tỉnh là điểm tựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trong ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân, giữ vững ổn định đời sống và tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Huy Thắng