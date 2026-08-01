Xuân Lãng bảo đảm an ninh, trật tự từ cơ sở

Thời gian qua, Công an xã Xuân Lãng đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT). Qua đó, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đã đi vào chiều sâu, góp phần giữ vững ANTT ở cơ sở, tạo đà cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Công an xã Xuân Lãng hướng dẫn người dân tích hợp tài khoản an sinh xã hội trên VNeID, thúc đẩy chuyển đổi số.

Từ đầu năm 2026, Công an xã Xuân Lãng đã chủ động tham mưu Đảng ủy xã ban hành nghị quyết chuyên đề về bảo đảm ANTT, quyết tâm xây dựng địa bàn không có tội phạm và tệ nạn ma túy. Xác định vai trò trung tâm của lực lượng an ninh cơ sở, xã đã kiện toàn 35 tổ bảo vệ ANTT tại các thôn với 129 thành viên. Công tác quản lý, biên chế và bảo đảm chế độ, chính sách được thực hiện bài bản, đúng quy định của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Nhờ lực lượng tại chỗ phát huy vai trò nòng cốt, nắm chắc địa bàn và xử lý kịp thời các vụ việc ngay từ khi mới phát sinh, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định. Trong 6 tháng đầu năm 2026, xã không xảy ra phạm pháp hình sự phức tạp; các mâu thuẫn nội bộ, tranh chấp đất đai đều được hòa giải dứt điểm.

Trung tá Nguyễn Viết Thành - Phó Trưởng Công an xã Xuân Lãng khẳng định: “Xác định tin báo từ Nhân dân có ý nghĩa quan trọng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, việc kiện toàn 129 thành viên bảo vệ ANTT giúp đơn vị bám sát địa bàn. Những vi phạm hay mâu thuẫn đều được phát hiện, ngăn chặn từ sớm, từ xa”.

Công an xã Xuân Lãng phân luồng giao thông, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

Từ đầu năm đến nay, lực lượng công an xã đã tiếp nhận 8 thông tin giá trị, vận động giao nộp 5 vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Bên cạnh đó, đơn vị bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện lớn. Điển hình tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 ở điểm thi Trường THPT Võ Thị Sáu, lực lượng đã ứng trực 24/24h, phân luồng giao thông và kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Công an xã cũng chủ động phối hợp với Quỹ tín dụng nhân dân diễn tập phòng, chống tội phạm xâm phạm tài sản; ngăn chặn tình trạng thanh thiếu niên tụ tập gây rối.

Không chỉ giữ gìn an ninh nông thôn, lực lượng Công an xã đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn triển khai nhiều giải pháp nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong quản lý hành chính và chuyển đổi số. Thực hiện Đề án 06 của Chính phủ với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, lực lượng đã hỗ trợ làm sạch dữ liệu cho 406 trẻ em chưa đăng ký thường trú; hướng dẫn kích hoạt thành công gần 35.000 tài khoản VNeID mức độ 2 và 326 tài khoản doanh nghiệp.

Sự tận tụy thể hiện rõ nét qua chiến dịch “Mùa hè số cùng VNeID”. Công an xã huy động 100% cán bộ, chiến sĩ chia thành 10 tổ công tác phối hợp với Ủy ban MTTQ và Đoàn thanh niên trực tiếp đến các thôn tích hợp thông tin an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID, cài đặt VNeTraffic, hướng dẫn kích hoạt tài khoản cho trẻ từ 6-14 tuổi. Chỉ trong 2 ngày cao điểm, toàn xã hoàn thành tích hợp hơn 1.500 tài khoản an sinh xã hội.

Bên cạnh đó, mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” phát huy hiệu quả rõ rệt, giải quyết dứt điểm ùn tắc giờ cao điểm. Đơn vị đẩy mạnh vận động các nhà hàng ký cam kết “đã uống rượu, bia - không lái xe” và tổ chức ký cam kết “trường học nói không với vũ khí”. Lực lượng công an xã còn phát huy vai trò trong công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, khắc phục hậu quả thiên tai; đồng thời cảm hóa, giáo dục 73 lượt đối tượng thi hành án ngoài cộng đồng tái hòa nhập.

Công an xã Xuân Lãng phối hợp ra quân giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông, quyết tâm xây dựng địa bàn "đường thông - hè thoáng - văn minh".

Đặc biệt, Công an xã đã tích cực hướng dẫn người dân tiếp cận “Bản đồ Công an số tỉnh Phú Thọ” - đây là công trình thanh niên của tuổi trẻ Công an tỉnh. Công trình hỗ trợ người dân tra cứu vị trí, hỏi đáp thủ tục hành chính bằng AI. Trước quy định mới tại Thông tư số 87/2026/TT-BCA (hiệu lực từ 24/7/2026), Công an xã kịp thời hướng dẫn 100% cơ sở lưu trú thực hiện nghiêm túc khai báo tạm trú cho người nước ngoài qua hệ thống điện tử.

Ngọc Thắng