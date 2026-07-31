Trục vớt tàu chìm trên sông Lô

Ngày 31/7, lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy, Công an tỉnh phối hợp với Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực II và các lực lượng liên quan tổ chức trục vớt tàu chìm trên sông Lô.

Theo đó, các lực lượng đã tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông và huy động 7 tàu, phương tiện của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hà Khôi Phú Thọ trục vớt tàu thủy mang số hiệu HY-0693 bị chìm trên sông Lô.

Tàu thủy nội địa mang số hiệu HY-0693 bị chìm phần cabin, chỉ còn phần mũi nổi trên mặt nước.

7 tàu và phương tiện cỡ lớn được huy động để trục vớt tàu bị chìm.

Trước đó, khoảng 8 giờ 40 phút ngày 27/7/2026, tàu thủy nội địa mang số hiệu HY-0693 (do anh Nguyễn Quang Toản, sinh năm 1976, xã Diên Hà, tỉnh Hưng Yên làm chủ) đang neo đậu tại bến thủy nội địa của Công ty TNHH Hưng Hà Việt Trì (phường Thanh Miếu) bị đứt dây neo mũi do nước sông chảy xiết. Tàu bị nghiêng, trôi dạt ra giữa sông Lô và chìm phần cabin, chỉ còn phần mũi nổi trên mặt nước.

Tại thời điểm bị chìm, trên tàu có anh Trử Minh Khánh, sinh năm 1980, trú tại xã Diên Hà, tỉnh Hưng Yên (là máy trưởng hạng nhất M1) và chị Vũ Hải Yến, sinh năm 1988, trú tại xã Lạc Thuỷ, tỉnh Phú Thọ (nấu ăn trên tàu). Khi tàu chìm, anh Khánh và chị Yến đã kịp thời nhảy ra khỏi tàu và được tàu điều tốc cứu vào bờ an toàn, vụ việc không gây thiệt hại về người.

Đội Cảnh sát giao thông đường thủy số 1 triển khai lực lượng bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông phục vụ công tác trục vớt.

Ngay sau sự cố, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh đã chỉ đạo Đội Cảnh sát giao thông đường thủy số 1 khẩn trương triển khai lực lượng bảo vệ hiện trường, phục vụ công tác trục vớt.

Trong suốt quá trình trục vớt, lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy thường trực tại hiện trường, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng bảo đảm an ninh, trật tự, hướng dẫn phương tiện lưu thông an toàn, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, không để xảy ra ùn tắc, va chạm trên tuyến, hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động lưu thông trên tuyến sông Lô.

Gia Thái - Hoài Vũ