Quốc phòng - An ninh
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Diễn tập tác chiến xã Hiền Quan năm 2026

Ngày 31/7, xã Hiền Quan tổ chức diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ với đề mục: Chuyển lực lượng vũ trang xã vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ. Tham dự có lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh; các sở, ngành và các xã.

Diễn tập tác chiến xã Hiền Quan năm&nbsp;2026Toàn cảnh cuộc diễn tập tác chiến xã Hiền Quan năm 2026.

Tình huống diễn tập: X và đồng minh đẩy mạnh các hoạt động chống phá, kích động, tiến hành đơn phương cắt đứt quan hệ ngoại giao, thiết lập vùng cấm bay, bao vây cấm vận, phong tỏa đường không, đường biển.

Trên địa bàn xã Hiền Quan, cho rằng việc thu hồi, giải phóng mặt bằng chưa thỏa đáng ở thôn 3, 4, 15..., các thế lực thù địch đã kích động một số đối tượng bất mãn, có tiền án, tiền sự cùng một số người dân địa phương đến tụ tập tại trụ sở UBND xã đòi yêu sách gây sức ép với chính quyền địa phương.

Trước diễn biến phức tạp của tình hình an ninh chính trị, ngay sau khi nhận mệnh lệnh của cấp trên và nghe cơ quan quân sự, công an báo cáo, Thường trực Đảng ủy xã đã tổ chức hội nghị quán triệt văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên; đồng thời triệu tập hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy ra Nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng.

Diễn tập tác chiến xã Hiền Quan năm&nbsp;2026Đảng ủy xã ra Nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng.

Cuộc diễn tập tác chiến xã Hiền Quan được thực hiện qua 3 giai đoạn: Giai đoạn 1: Chuyển lực lượng vũ trang xã vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòn. Giai đoạn 2: Chuẩn bị tác chiến phòng thủ. Giai đoạn 3: Thực hành tác chiến phòng thủ.

Thông qua diễn tập, tiếp tục bổ sung hoàn thiện các phương án tác chiến và kế hoạch bảo đảm cho tác chiến phòng thủ của địa phương từng bước xây dựng, củng cố, bổ sung các nội dung trong khu vực phòng thủ của xã đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài.

Gia Thái - Hoài Vũ


Gia Thái - Hoài Vũ

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Trụ sở UBND xã Tác chiến Phòng thủ Diễn tập Cắt đứt quan hệ ngoại giao địa phương Tình trạng khẩn cấp Lực lượng vũ trang Sẵn sàng chiến đấu Lãnh đạo
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