Lấy mẫu ADN 67 phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính tại Nghĩa trang Dũng Phong

Ngày 3/8, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ phối hợp với UBND xã Mường Thàng tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Dũng Phong, phục vụ giám định ADN, xác định danh tính các liệt sĩ chưa rõ thông tin.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cùng cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân xã Mường Thàng thành kính dành một phút mặc niệm để bày tỏ lòng tri ân sâu sắc, biết ơn vô hạn đối với các anh hùng liệt sĩ.

Đây là hoạt động nằm trong Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Trước khi thực hiện nhiệm vụ, Ban Chỉ đạo tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân xã Mường Thàng thành kính dâng vòng hoa, thắp hương và dành một phút mặc niệm, bày tỏ lòng tri ân, biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ.

Nghĩa trang Liệt sĩ Dũng Phong hiện có 84 phần mộ, trong đó 67 phần mộ chưa xác định được danh tính do thiếu thông tin về họ tên, quê quán, đơn vị. Phần lớn các liệt sĩ hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. Theo kế hoạch, trong ngày 3/8, lực lượng chức năng hoàn thành lấy mẫu đối với toàn bộ 67 phần mộ.

Việc lấy mẫu được thực hiện theo quy trình kỹ thuật nghiêm ngặt.

Công tác lấy mẫu được thực hiện theo quy trình kỹ thuật nghiêm ngặt, từ xác định vị trí lấy mẫu, tiếp cận hài cốt, tạo mã định danh đến hoàn thiện hồ sơ, bàn giao mẫu.

Sau khi thu thập, các mẫu hài cốt được giám định ADN, đối chiếu với cơ sở dữ liệu thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc, từng bước xác định danh tính, trả lại tên cho những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Thông tin được số hóa, cập nhật đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về người có công, góp phần rút ngắn thời gian xác minh và nâng cao hiệu quả tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ.

Các mẫu hài cốt sau khi thu thập sẽ được giám định ADN và đối chiếu với cơ sở dữ liệu thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc.

Việc lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, đáp ứng mong mỏi của thân nhân các gia đình liệt sĩ; đồng thời góp phần thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội, tri ân những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Hồng Duyên