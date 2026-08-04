Quốc phòng - An ninh
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Sẵn sàng cho Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026

Sáng 4/8, đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh đã kiểm tra và nghe báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức điểm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026 tại Công ty TNHH Công nghệ COSMOS 1, Khu công nghiệp Thụy Vân (phường Nông Trang). Cùng tham gia có lãnh đạo Công an tỉnh, các thành viên Ban Chỉ đạo Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh.

Sẵn sàng cho Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu tại buổi tổng duyệt.

Công ty TNHH Công nghệ COSMOS 1 được chọn là nơi tổ chức điểm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026 của tỉnh Phú Thọ, với sự tham dự của các đại biểu lãnh đạo Trung ương, Bộ Công an, lãnh đạo tỉnh và đại diện các cơ quan, đơn vị. Ngày hội dự kiến được tổ chức vào buổi sáng, trong khoảng từ ngày 8 - 10/8.

Chương trình và kịch bản điều hành của Ngày hội được xây dựng, chỉnh sửa qua các lần góp ý của các đơn vị liên quan và Cục V05 - Bộ Công an. Đến nay, công tác hậu cần, khánh tiết, tuyên truyền, an ninh, an toàn và các điều kiện phục vụ tổ chức Ngày hội được tiến hành chu đáo, đảm bảo.

Sẵn sàng cho Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026Lãnh đạo Công an tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Trong chương trình Ngày hội sẽ ra mắt mô hình “Công đoàn đồng hành giữ gìn an ninh, trật tự doanh nghiệp” và kích hoạt nhóm Zalo “Bản tin An ninh COSMOS 1”; khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc...

Tại Ngày hội cũng sẽ có không gian tuyên truyền, trải nghiệm: dịch vụ công trực tuyến, VNeID và căn cước công dân; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; trật tự, an toàn giao thông...

Sẵn sàng cho Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu kiểm tra công tác chuẩn bị cho Ngày hội tại Công ty TNHH Công nghệ COSMOS 1

Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu nhấn mạnh, Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026 là sự kiện có ý nghĩa quan trọng của tỉnh. Đồng chí đề nghị Công ty TNHH Công nghệ COSMOS 1 tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan, khẩn trương hoàn thiện các phần việc còn lại, bảo đảm tổ chức ngày hội trang trọng, an toàn và thành công.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị chức năng rà soát kỹ công tác hậu cần, an ninh và các điều kiện phục vụ khác nhằm triển khai đồng bộ, đáp ứng tốt yêu cầu đề ra.

Lưu Trường


Lưu Trường

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Phó chủ tịch UBND tỉnh Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Khu Công nghiệp Thụy Vân phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc VNeID phường Nông Trang Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Phú Thọ Công nghệ Phòng cháy chữa cháy
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