Xã Thái Hòa lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN

Sáng 4/8, UBND xã Thái Hòa tổ chức Lễ dâng hương và khai quật mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bắc Bình và Nghĩa trang Liệt sĩ Thái Hòa để phục vụ công tác lấy mẫu hài cốt giám định ADN, thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Lãnh đạo Đảng uỷ, UBND xã Thái Hoà dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

Tham gia buổi lễ có đại diện các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang và đông đảo cán bộ, Nhân dân địa phương. Trong đó, Trung tâm Huấn luyện Bộ đội Biên phòng huy động 40 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện công tác tiêu binh, phục vụ nghi lễ và trực tiếp tham gia khai quật 6 phần mộ liệt sĩ chưa rõ danh tính để phục vụ việc lấy mẫu hài cốt giám định ADN.

Quá trình khai quật được các lực lượng phối hợp triển khai chặt chẽ, tuân thủ nghiêm quy trình chuyên môn, bảo đảm an toàn. Việc thu thập và bảo quản mẫu hài cốt thực hiện đúng quy định, góp phần bảo đảm tiến độ, chất lượng công tác lấy mẫu giám định ADN; đồng thời giữ gìn sự tôn nghiêm, thành kính đối với các Anh hùng liệt sĩ.

Chiến sĩ Trung tâm Huấn luyện Bộ đội Biên phòng tiến hành khai quật mộ liệt sĩ để phục vụ giám định ADN.

Việc khai quật hài cốt liệt sĩ để phục vụ giám định ADN thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương cùng các lực lượng tham gia trong thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Đây cũng là hoạt động mang ý nghĩa tri ân sâu sắc, góp phần đáp ứng nguyện vọng của thân nhân các liệt sĩ và Nhân dân, tiếp tục lan tỏa truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Kim Liên