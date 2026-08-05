Công an xã Nhân Nghĩa giữ bình yên từ cơ sở

Với phương châm “bám dân, bám cơ sở”, Công an xã Nhân Nghĩa chủ động nắm chắc địa bàn, kịp thời phát hiện, giải quyết các vụ việc ngay từ cơ sở, góp phần giữ vững an ninh trật tự và xây dựng thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

Những ngày này, hình ảnh cán bộ Công an xã thường xuyên có mặt tại các thôn để tuyên truyền pháp luật, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân đã trở nên quen thuộc. Chính sự gần dân, sát dân đã giúp lực lượng Công an nắm chắc tình hình, kịp thời hòa giải các mâu thuẫn phát sinh, không để hình thành điểm nóng về an ninh trật tự.

Nhằm huy động sức mạnh toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an xã đang duy trì hiệu quả 8 mô hình phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc như: Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC); Hòm thư an ninh trật tự 4.0; Cải cách hành chính vì Nhân dân phục vụ... Các mô hình trở thành “cánh tay nối dài” của lực lượng Công an trong tiếp nhận thông tin, phát hiện và đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Công an xã vận động thu hồi súng tự chế trong dân.

Bám sát địa bàn, trong 6 tháng đầu năm, lực lượng Công an đã phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính 2 vụ với 10 đối tượng đánh bạc; đấu tranh, khởi tố 7 đối tượng phạm tội về ma túy; lập hồ sơ đưa 2 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc. Cùng với đó, đơn vị tổ chức 91 lượt cảm hóa, giáo dục các đối tượng, trong đó có 59 đối tượng liên quan đến ma túy, 62 thanh, thiếu niên hư, góp phần hạn chế nguy cơ tái phạm.

Cùng với công tác đấu tranh, Công an xã hiện đang quản lý 40 người chấp hành xong án phạt tù, 1 trường hợp được hoãn chấp hành án phạt tù và 13 người được hưởng án treo. Các trường hợp đều được thường xuyên gặp gỡ, động viên, phối hợp với gia đình và chính quyền địa phương quản lý, giúp tái hòa nhập cộng đồng.

Trong công tác phòng ngừa, lực lượng Công an đã vận động người dân giao nộp, thu hồi 5 khẩu súng, vũ khí tự chế; tổ chức 175 lượt tuần tra vũ trang, tuần tra kiểm soát tại các tuyến, địa bàn trọng điểm. Qua tuần tra, lực lượng chức năng xử phạt 7 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, với số tiền 3,5 triệu đồng, chủ yếu do không đội mũ bảo hiểm.

Đối với công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ, Công an xã đã tổ chức cho 67 hộ gia đình và cơ sở kinh doanh ký cam kết bảo đảm an toàn; đồng thời hướng dẫn người dân tự kiểm tra, khắc phục các nguy cơ mất an toàn, nâng cao ý thức phòng ngừa cháy, nổ.

Ông Bùi Văn Đồng, người dân xóm Mới Nang chia sẻ: “Công an xã thường xuyên xuống cơ sở, mọi việc người dân phản ánh đều được tiếp nhận, giải quyết nhanh. Nhờ vậy, tình hình an ninh trật tự ổn định hơn, bà con yên tâm lao động, sản xuất”.

Theo Đại úy Đặng Văn Thân, Phó Trưởng Công an xã Nhân Nghĩa, mỗi cán bộ, chiến sĩ phải thực sự gần dân, hiểu dân, nắm chắc địa bàn để kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc ngay từ khi mới phát sinh. Khi người dân trở thành chủ thể tham gia bảo vệ an ninh trật tự và lực lượng Công an luôn gần dân, sát dân, vì Nhân dân phục vụ, thế trận an ninh nhân dân sẽ ngày càng được củng cố, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Với những kết quả đạt được, Công an xã Nhân Nghĩa đang khẳng định vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Sự chủ động, gần dân, sát dân không chỉ góp phần giữ vững cuộc sống bình yên cho Nhân dân mà còn tạo môi trường ổn định để địa phương phát triển bền vững.

Đinh Thắng