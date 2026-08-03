Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ điều trị thành công ca ghép tế bào gốc tự thân

Chiều 3/8, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đã chúc mừng và cho xuất viện bệnh nhân nữ 54 tuổi đến từ Thanh Hóa. Đây là bệnh nhân ghép tế bào gốc tự thân thành công đầu tiên tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Đại diện Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ tặng hoa chúc mừng bệnh nhân xuất viện.

Bệnh nhân phát hiện bệnh đa u tủy xương từ cuối năm 2025. Đây là một bệnh máu ác tính, đặc trưng bởi sự tăng sinh ác tính tế bào dòng plasmo trong tủy xương. Người bệnh đã điều trị 4 đợt phác đồ VRD tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.

Bệnh nhân được theo dõi và chăm sóc tích cực trong phòng cách ly vô trùng.

Ngày 15/7/2026, dưới sự hỗ trợ của chuyên gia Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đã triển khai ca ghép tế bào gốc tự thân cho bệnh nhân này. Quá trình huy động và thu thập tế bào gốc từ chính cơ thể bệnh nhân đạt số lượng tế bào vượt mức mong đợi. Sau ca ghép, bệnh nhân được theo dõi và chăm sóc tích cực trong phòng cách ly vô trùng. Nhờ các chỉ số sinh tồn và xét nghiệm phục hồi ổn định, bệnh nhân đã được xuất viện an toàn.

Niềm vui của bệnh nhân khi được điều trị thành công và xuất viện vào chiều 3/8/2026.

Để triển khai ghép tế bào gốc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đã đầu tư hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị chuyên dụng phục vụ ghép tế bào gốc; các điều kiện bảo đảm an toàn sinh học trước ghép; năng lực chuyên môn của đội ngũ nhân lực; hệ thống quản lý chất lượng; công tác kiểm soát nhiễm khuẩn và phối hợp đa chuyên khoa, bảo đảm quá trình ghép tế bào gốc được thực hiện an toàn theo đúng quy định của Bộ Y tế.

Ghép tế bào gốc là kỹ thuật chuyên sâu trong điều trị nhiều bệnh lý huyết học ác tính, bệnh lý miễn dịch và một số bệnh lý khác. Cùng với ghép thận, việc triển khai thành công kỹ thuật này tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đã mở thêm nhiều cơ hội điều trị cho người bệnh, giúp người dân trong tỉnh và khu vực được tiếp cận các dịch vụ kỹ thuật cao ngay tại tuyến tỉnh, giảm chi phí, thời gian đi lại và giảm tải cho các bệnh viện tuyến Trung ương.

Gia Thái